Более 10 тысяч нижегородских домов получили газ в 2025 году Общество

С начала 2025 года в Нижегородской области к сетям газоснабжения были подключены более 10 400 домовладений. Работы осуществлялись в рамках федеральной программы социальной газификации.

Только за текущий год газопроводы проложены к границам 7 500 участков, что позволяет их владельцам подключиться к газу без дополнительных затрат на подвод коммуникаций.

Программа догазификации стартовала в 2021 году и с тех пор получила значительный отклик от жителей региона. Всего было подано около 40,5 тысячи заявок, заключено почти 40 тысяч договоров, и более 36 тысяч из них уже реализованы — газовые сети доведены до границ участков.

На сегодняшний день техническая возможность подключения создана для 41 тысячи домовладений. Это означает, что газ может быть подведен к каждому из них при выполнении необходимых условий.

Проект продолжается при активной поддержке правительства Нижегородской области и направлен на повышение доступности газоснабжения для населения.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде упростят газификацию домовладений.