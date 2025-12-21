Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Общество

Более 10 тысяч нижегородских домов получили газ в 2025 году

21 декабря 2025 13:08 Общество
Более 10 тысяч нижегородских домов получили газ в 2025 году

С начала 2025 года в Нижегородской области к сетям газоснабжения были подключены более 10 400 домовладений. Работы осуществлялись в рамках федеральной программы социальной газификации.

Только за текущий год газопроводы проложены к границам 7 500 участков, что позволяет их владельцам подключиться к газу без дополнительных затрат на подвод коммуникаций.

Программа догазификации стартовала в 2021 году и с тех пор получила значительный отклик от жителей региона. Всего было подано около 40,5 тысячи заявок, заключено почти 40 тысяч договоров, и более 36 тысяч из них уже реализованы — газовые сети доведены до границ участков.

На сегодняшний день техническая возможность подключения создана для 41 тысячи домовладений. Это означает, что газ может быть подведен к каждому из них при выполнении необходимых условий.

Проект продолжается при активной поддержке правительства Нижегородской области и направлен на повышение доступности газоснабжения для населения.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде упростят газификацию домовладений.

Теги:
Газопровод Газоснабжение
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных