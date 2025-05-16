Газ провели в три села Спасского округа Общество

В Спасском муниципальном округе Нижегородской области завершены работы по газификации трёх населённых пунктов. К сетевому газу подключены сёла Долгое Поле, Большое Сущево и деревня Малое Сущево.

Специалисты компании "Газпром газораспределение Нижний Новгород" ввели в эксплуатацию межпоселковый газопровод протяжённостью 6,6 километра. Проект реализован в рамках региональной программы развития газоснабжения и газификации на 2021–2025 годы.

Кроме того, внутри населённых пунктов построены распределительные сети общей длиной 7,4 километра. Благодаря этому появилась техническая возможность подключить к газу 118 домовладений.

На сегодняшний день с жителями заключено 43 договора в рамках программы догазификации. Газовые сети уже доведены до границ 28 участков, а три домовладения начали использовать природный газ в быту.

По информации министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области, в регионе подано 39 985 заявок на участие в программе догазификации. Из них по 32 010 обращениям газовые сети бесплатно подведены к границам участков, а 22 897 домовладений уже подключены к газоснабжению.

Дополнительно в регионе действует программа компенсации расходов на догазификацию. Она была инициирована губернатором Глебом Никитиным. Получить выплату могут жители области, являющиеся собственниками или совладельцами частных домов, если они входят в одну из 20 льготных категорий.

К ним относятся инвалиды, ветераны и участники Великой Отечественной войны и их семьи, инвалиды I и II групп, семьи с детьми-инвалидами, ветераны боевых действий, участники ликвидации техногенных аварий, многодетные семьи, приёмные родители, участники специальной военной операции и их родственники, а также малоимущие граждане, чей среднедушевой доход не превышает 1,5 прожиточного минимума, установленного в регионе.