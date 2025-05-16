Георгиевская лента
Названы звезды, которые выступят на "Столице закатов" в 2025 году
Это рекорд: нижегородцы запустили в небо шар с Георгиевской лентой
Адскую жару обещают в Нижегородской области летом
В России вводят новый порядок выявления пьяных водителей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
18 мая 2025 15:26  [109] Газ провели в три села Спасского округа
18 мая 2025 14:22  [438] Нижегородским школьникам сократят объем "домашек" с 1 сентября
18 мая 2025 12:28  [473] Таинственное черное кольцо в небе напугало жителей Нижнего Новгорода
18 мая 2025 11:59  [202] Нижегородцы раскрыли планы на лето для своих детей
18 мая 2025 11:20  [268] Дожди и прохлада сменят солнечную погоду в Нижнем Новгороде
18 мая 2025 10:12  [1597] Новый штамм коронавируса угрожает Нижегородской области
17 мая 2025 17:00  [390] Нижегородцы стали чаще делать прививки от гриппа и клещевого энцефалита
17 мая 2025 14:59  [342] Суд обязал парк "Швейцария" выплатить предпринимателю более 5 млн рублей
17 мая 2025 13:20  [327] Нижегородские школьники поделились впечатлениями о поездке в Беларусь
17 мая 2025 12:35  [436] Мощная магнитная буря накрыла Нижегородскую область
Общество

Газ провели в три села Спасского округа

18 мая 2025 15:26  [109] Общество
Газ провели в три села Спасского округа

В Спасском муниципальном округе Нижегородской области завершены работы по газификации трёх населённых пунктов. К сетевому газу подключены сёла Долгое Поле, Большое Сущево и деревня Малое Сущево.

Специалисты компании "Газпром газораспределение Нижний Новгород" ввели в эксплуатацию межпоселковый газопровод протяжённостью 6,6 километра. Проект реализован в рамках региональной программы развития газоснабжения и газификации на 2021–2025 годы.

Кроме того, внутри населённых пунктов построены распределительные сети общей длиной 7,4 километра. Благодаря этому появилась техническая возможность подключить к газу 118 домовладений.

На сегодняшний день с жителями заключено 43 договора в рамках программы догазификации. Газовые сети уже доведены до границ 28 участков, а три домовладения начали использовать природный газ в быту.

По информации министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области, в регионе подано 39 985 заявок на участие в программе догазификации. Из них по 32 010 обращениям газовые сети бесплатно подведены к границам участков, а 22 897 домовладений уже подключены к газоснабжению.

Дополнительно в регионе действует программа компенсации расходов на догазификацию. Она была инициирована губернатором Глебом Никитиным. Получить выплату могут жители области, являющиеся собственниками или совладельцами частных домов, если они входят в одну из 20 льготных категорий.

К ним относятся инвалиды, ветераны и участники Великой Отечественной войны и их семьи, инвалиды I и II групп, семьи с детьми-инвалидами, ветераны боевых действий, участники ликвидации техногенных аварий, многодетные семьи, приёмные родители, участники специальной военной операции и их родственники, а также малоимущие граждане, чей среднедушевой доход не превышает 1,5 прожиточного минимума, установленного в регионе.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Газопровод Газоснабжение Спасский район
Поделиться:
Новости по теме
30 января 2025 19:34  [81] Газификация северных районов Нижегородской области получит новый импульс
28 января 2025 17:18  [1507] Новые газопроводы планируют построить в Нижегородской области за 53 млрд рублей
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Многонациональный Нижний: как прошел фестиваль Наш общий дом
16 мая 2025 14:45Многонациональный Нижний: как прошел фестиваль "Наш общий дом"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных