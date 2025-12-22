На 80% увеличен объем ремонта дорог опорной сети в Нижегородской области Общество

Фото: ГУАД Нижегородской области

В 2025 году в Нижегородской области значительно увеличены темпы приведения в нормативное состояние автомобильных дорог, входящих в региональную опорную сеть. Это дороги, формирующие транспортный каркас всего региона. Как сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области, в этом году объем ремонтных работ на таких дорогах увеличился на 80% по сравнению с предыдущим годом. Это стало возможным благодаря последовательной реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Опорная сеть дорог Нижегородской области имеет протяженность около 1000 км. В 2024 году было отремонтировано восемь объектов общей протяженностью 48,5 км. Это трассы Ряжск - Касимов - Муром - Нижний Новгород, Нижний Новгород - Шахунья - Киров и Западный подъезд к областному центру, что позволило повысить долю дорог опорной сети в нормативном состоянии с 52% в 2023-м до 60,12% на конец 2024-го.

В 2025 году в план ремонта было включено 12 участков общей протяженностью почти 89 км. Среди них - трассы Владимир - Муром - Арзамас, Выездное - Дивеево - Сатис, Дзержинск - обход Нижнего Новгорода, а также три мостовых сооружения в Ардатовском, Краснооктябрьском и Навашинском округах. Реализация этих планов позволила в 2025 году довести показатель нормативного состояния дорог опорной сети как минимум до 64%.

«Дороги опорной сети - это артерии, связывающие наш регион в единое целое и обеспечивающие его связь с соседними субъектами федерации. Их развитие - абсолютный приоритет. Благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни» мы не просто ремонтируем покрытие, но системно модернизируем всю транспортную инфраструктуру, что напрямую влияет на безопасность и развитие логистических связей», - отметил директор Главного управления автомобильных дорог Нижегородской области Леонид Самухин.

К 2027 году в регионе планируется достичь показателя нормативного состояния дорог опорной сети не ниже 73%. Это не только позволит повысить комфорт и безопасность поездок для миллионов жителей и гостей региона, но и даст мощный импульс для развития туризма, бизнеса и улучшения качества жизни в целом.

Напомним, понятие «опорная сеть автомобильных дорог» было законодательно закреплено в 2023 году по инициативе президента России Владимира Путина. Приведение этих стратегических трасс в нормативное состояние является одной из ключевых задач нацпроекта «Инфраструктура для жизни».