Более 12 млн рублей направили на возведение ФАПа в Сергачском округе Общество

Фото: Сергачская ЦРБ

В селе Кочко-Пожарки Сергачского муниципального округа открыли современный модульный фельдшерско-акушерский пункт. На его строительство и оснащение специализированным оборудование направили в общей сложности более 12 млн рублей. В учреждении, расположенном в 6 км от Сергача, могут получать медицинскую помощь более 400 жителей, в том числе около 35 детей.

Возведение нового ФАПа стало возможным благодаря реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

В модульном ФАПе есть все необходимое для оказания квалифицированной первичной помощи. В распоряжении фельдшера – электрокардиограф, экспресс-анализаторы крови, дефибриллятор, оборудование для измерения давления, холестерина и сахара в крови, а также весы с ростомером, шины для транспортировки пациента и многое другое.

«Мы получили прекрасное, продуманное до мелочей здание с кабинетом приема, процедурной и прекрасными условиями для персонала и пациентов, включая детей и маломобильных граждан. Оснащение позволяет сделать процесс оказания медицинской помощи более комфортным, чем ранее. Теперь фельдшер может проводить не только осмотры, но и экспресс-диагностику, что очень важно для отдаленных от районного центра населенных пунктов», – рассказала и.о. главного врача Сергачской ЦРБ Мария Филатова.

Модульное здание ФАПа полностью готово к приему пациентов. Благодаря подключению к высокоскоростному Интернету персонал может вести электронные медицинские карты и оперативно консультироваться со специалистами Сергачской центральной районной больницы.

В здании будут оказывать полный спектр первичной медико-санитарной помощи: проводить диспансерное наблюдение, вакцинацию, лечение острых и хронических заболеваний, выполнять различные медицинские процедуры. ФАП также станет центром профилактики и информирования населения о принципах здорового образа жизни.

«Открытие этого ФАПа – долгожданное событие для всех жителей. Теперь не нужно планировать поездку в районный центр по каждому вопросу: для вакцинации, измерения давления, перевязки или чтобы снять кардиограмму. Особенно это важно для наших пожилых соседей и родителей с маленькими детьми», – поделилась фельдшер с многолетним стажем работы Зульфия Абдрахманова.

Напомним, национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» реализуется в стране с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина. Он выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроекте «Здравоохранение». Новый нацпроект направлен на ожидаемое увеличение продолжительности жизни к 2030 году и предполагает дальнейшее обновление поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, привлечение в медучреждения все большего числа квалифицированных медицинских кадров, применение новых подходов в профилактике, диагностике и лечении хронических заболеваний, улучшение экстренной медицинской помощи и системы реабилитации, развитие сети национальных исследовательских центров, цифровизацию отрасли.