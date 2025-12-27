Фура насмерть сбила двух человек в Воротынском районе

Фото:
В Воротынском округе Нижегородской области утром 27 декабря произошло смертельное ДТП с участием грузовика. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по региону.
Авария случилась на 566-м километре автодороги Москва — Уфа. По предварительной информации, 43-летний водитель фуры MAN с полуприцепом совершил наезд на двух человек, находившихся на проезжей части.
В результате происшествия погибли 76-летняя женщина и мужчина, чья личность и возраст пока не установлены. Пострадавшие скончались от полученных травм до приезда скорой помощи.
На месте трагедии работает следственно-оперативная группа. Специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.
Отметим, что накануне в Воротынском районе на трассе М-7 столкнулись три фуры, из-за чего образовалась многокилометровая пробка.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+