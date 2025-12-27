Фура насмерть сбила двух человек в Воротынском районе Происшествия

Фото: Госавтоинспекция Нижегородской области

В Воротынском округе Нижегородской области утром 27 декабря произошло смертельное ДТП с участием грузовика. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по региону.

Авария случилась на 566-м километре автодороги Москва — Уфа. По предварительной информации, 43-летний водитель фуры MAN с полуприцепом совершил наезд на двух человек, находившихся на проезжей части.

В результате происшествия погибли 76-летняя женщина и мужчина, чья личность и возраст пока не установлены. Пострадавшие скончались от полученных травм до приезда скорой помощи.

На месте трагедии работает следственно-оперативная группа. Специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.

Отметим, что накануне в Воротынском районе на трассе М-7 столкнулись три фуры, из-за чего образовалась многокилометровая пробка.