Автомобиль перевернулся и упал в пруд около Выксы Происшествия

Фото: Telegram-канал Ni Mash

В поселке Шиморское, расположенном недалеко от города Выкса в Нижегородской области, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля.

Инцидент случился 20 декабря, сообщает Telegram-канал Ni Mash. По словам очевидцев, за рулем находился мужчина, который, предположительно, был в состоянии алкогольного опьянения.

Водитель не справился с управлением, в результате чего машина, перевернувшись, вылетела в местный пруд.

Отмечается, что мужчина сам выбрался из машины и не получил серьезных травм.

