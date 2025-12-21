Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Происшествия

Автомобиль перевернулся и упал в пруд около Выксы

21 декабря 2025 11:20 Происшествия
Автомобиль перевернулся и упал в пруд около Выксы

Фото: Telegram-канал Ni Mash

В поселке Шиморское, расположенном недалеко от города Выкса в Нижегородской области, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля.

Инцидент случился 20 декабря, сообщает Telegram-канал Ni Mash. По словам очевидцев, за рулем находился мужчина, который, предположительно, был в состоянии алкогольного опьянения.

Водитель не справился с управлением, в результате чего машина, перевернувшись, вылетела в местный пруд.

Отмечается, что мужчина сам выбрался из машины и не получил серьезных травм.

Ранее сообщалось, что в Павловском районе Нижегородской области женщину сбили сразу два автомобиля, она погибла на месте.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

