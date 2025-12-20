Нижегородка погибла под колесами двух автомобилей в Павловском районе Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

Госавтоинспекция Павловского района выясняет обстоятельства смертельного ДТП, в котором погибла женщина-пешеход.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, авария произошла сегодня около 7:20 утра в селе Большое Давыдово Павловского района. По предварительным данным, 44-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля Toyota, не уступил дорогу женщине, переходившей проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате наезда пострадавшую отбросило на встречную полосу, где произошло вторичное столкновение — женщина угодила под колеса автомобиля Lada, за рулем которого находился 47-летний мужчина.

В результате ДТП 56-летняя женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте происшествия.

Сотрудники полиции проводят проверку и предпринимают меры для установления всех деталей произошедшего. Вопрос о возбуждении уголовного дела находится на рассмотрении.

