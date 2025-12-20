Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Последние новости рубрики Происшествия
20 декабря 2025 12:52Нижегородка погибла под колесами двух автомобилей в Павловском районе
20 декабря 2025 09:32Бастрыкин вновь заинтересовался долгами по зарплате на Линдовской птицефабрике
19 декабря 2025 19:51Следователи задержали брата экс-замглавы Нижнего Новгорода Штокмана
19 декабря 2025 18:4619-летнего кстовчанина осудили на 6 лет за смертельное ДТП с подростками
19 декабря 2025 15:37Конфликт двух архитекторов в Нижнем Новгороде обернулся госпитализацией
19 декабря 2025 13:40Toyota влетела в "ГАЗель" на проспекте Гагарина: водитель в больнице
19 декабря 2025 12:43Нижегородец получил условный срок за фиктивную регистрацию 10 мигрантов
19 декабря 2025 12:04Бастрыкин затребовал доклад по делу о насилии над детьми на Бору
19 декабря 2025 09:38Житель Арзамаса потерял миллион рублей на фейковых инвестициях
18 декабря 2025 18:48Башкирский пауэрлифтер-колясочник попал в ДТП в Нижегородской области
Происшествия

Нижегородка погибла под колесами двух автомобилей в Павловском районе

20 декабря 2025 12:52 Происшествия
Нижегородка погибла под колесами двух автомобилей в Павловском районе

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

Госавтоинспекция Павловского района выясняет обстоятельства смертельного ДТП, в котором погибла женщина-пешеход.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, авария произошла сегодня около 7:20 утра в селе Большое Давыдово Павловского района. По предварительным данным, 44-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля Toyota, не уступил дорогу женщине, переходившей проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате наезда пострадавшую отбросило на встречную полосу, где произошло вторичное столкновение — женщина угодила под колеса автомобиля Lada, за рулем которого находился 47-летний мужчина.

В результате ДТП 56-летняя женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте происшествия.

Сотрудники полиции проводят проверку и предпринимают меры для установления всех деталей произошедшего. Вопрос о возбуждении уголовного дела находится на рассмотрении.

Ранее сообщалось, что 6 лет колонии получил кстовчанин за пьяное ДТП, в результате которого погибла 17-летняя девушка.

Теги:
ДТП Павловский район Смертность
