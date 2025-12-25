Три машины столкнулись на проспекте Гагарина: один человек в больнице

Фото:
На проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде произошло тройное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
По предварительной информации, авария случилась 24 декабря около 14:20 у дома №182. Автомобиль "Лада Гранта", за рулем которого находился 41-летний водитель, врезался в легковушку марки Geely. От удара иномарку отбросило на стоявшую впереди "Волгу".
В результате столкновения травмы получил 57-летний водитель "Волги". Пострадавшего госпитализировали в больницу имени Семашко.
Сотрудники ГИБДД проводят административное расследование, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.
Ранее один человек попал в больницу после столкновения Kia и грузового автомобиля на Московском шоссе. Кроме того, водителя автомобиля "Тоyota" госпитализировали после ДТП с грузовиком на проспекте Гагарина.
