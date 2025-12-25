Три машины столкнулись на проспекте Гагарина: один человек в больнице Происшествия

На проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде произошло тройное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

По предварительной информации, авария случилась 24 декабря около 14:20 у дома №182. Автомобиль "Лада Гранта", за рулем которого находился 41-летний водитель, врезался в легковушку марки Geely. От удара иномарку отбросило на стоявшую впереди "Волгу".

В результате столкновения травмы получил 57-летний водитель "Волги". Пострадавшего госпитализировали в больницу имени Семашко.

Сотрудники ГИБДД проводят административное расследование, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Ранее один человек попал в больницу после столкновения Kia и грузового автомобиля на Московском шоссе. Кроме того, водителя автомобиля "Тоyota" госпитализировали после ДТП с грузовиком на проспекте Гагарина.