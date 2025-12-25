Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Последние новости рубрики Происшествия
25 декабря 2025 10:32Три машины столкнулись на проспекте Гагарина: один человек в больнице
25 декабря 2025 09:49ФСБ задержала нижегородца за донат террористам — видео
25 декабря 2025 06:15Мошенники лишили нижегородцев почти 84 млн рублей за неделю
24 декабря 2025 18:19114 дел о преступлениях против детей возбудили в Нижегородской области
24 декабря 2025 17:25Около 70 нижегородцев госпитализировали из-за скользких дорог
24 декабря 2025 17:05Бизнесмена Картушина будут судить в Нижнем Новгороде
24 декабря 2025 16:2658 нижегородских подростков привлекли к уголовной ответственности в 2025 году
24 декабря 2025 16:1266-летний мужчина умер на нижегородской ферме
24 декабря 2025 15:07Мошенники разыграли сложную схему и выманили у нижегородки 1,7 млн рублей
24 декабря 2025 12:37Суд признал законным отказ Олегу Сорокину в УДО
Происшествия

Три машины столкнулись на проспекте Гагарина: один человек в больнице

25 декабря 2025 10:32 Происшествия
Три машины столкнулись на проспекте Гагарина: один человек в больнице

Фото: Госавтоинспекция Нижегородской области

На проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде произошло тройное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

По предварительной информации, авария случилась 24 декабря около 14:20 у дома №182. Автомобиль "Лада Гранта", за рулем которого находился 41-летний водитель, врезался в легковушку марки Geely. От удара иномарку отбросило на стоявшую впереди "Волгу".

В результате столкновения травмы получил 57-летний водитель "Волги". Пострадавшего госпитализировали в больницу имени Семашко.

Сотрудники ГИБДД проводят административное расследование, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Ранее один человек попал в больницу после столкновения Kia и грузового автомобиля на Московском шоссе. Кроме того, водителя автомобиля "Тоyota" госпитализировали после ДТП с грузовиком на проспекте Гагарина.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

