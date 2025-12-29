Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Происшествия

Экс-заведующую детсадом в Городце осудят за фиктивное трудоустройство

29 декабря 2025 15:47 Происшествия
Экс-заведующую детсадом в Городце осудят за фиктивное трудоустройство

Уголовное дело в отношении бывшей заведующей одного из детских садов Городца передано в суд. Женщину обвиняют в мошенничестве с бюджетными средствами на сумму более 1,2 млн рублей, сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

По данным следствия, с 2019 по 2025 год обвиняемая фиктивно оформила на работу в учреждение человека, который фактически не исполнял никаких обязанностей. При этом зарплату за него регулярно получала сама заведующая, присваивая эти средства. Таким образом, бюджету Городецкого муниципального округа был нанесён ущерб в размере свыше 900 тысяч рублей.

Кроме того, в период с 2020 по 2024 год женщина, по версии следствия, начисляла сотрудникам детсада завышенные премии. После этого она требовала вернуть часть выплаченных сумм и оставляла их себе. Эта схема, как установили правоохранители, позволила ей дополнительно похитить более 270 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Городце расследуется дело по факту истязания детей в одном из детсадов.

Городец Детсады Уголовное дело
