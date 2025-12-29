Суд продлил арест политтехнологу Михаилу Халуге до марта 2026 года

Политтехнолог Михаил Халуга останется под стражей до 4 марта 2026 года включительно. Об этом сообщили НИА "Нижний Новгород" в пресс-службе областного суда.
Московский районный суд принял такое решение 18 декабря 2025 года.
Напомним, Халугу арестовали в июне 2025 года. Изначально его подозревали в получении коммерческого подкупа в особо крупном размере. Однако позже его статус в деле был изменен — теперь он проходит как посредник в передаче взятки.
Ранее сообщалось, что уголовное дело в отношении нижегородского предпринимателя Дмитрия Картушина, обвиняемого в крупном мошенничестве, передано из Москвы в Нижний Новгород.
