Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
29 декабря 2025 12:35Суд продлил арест политтехнологу Михаилу Халуге до марта 2026 года
29 декабря 2025 11:4671-летний водитель погиб в ДТП с фурой в Нижегородской области
29 декабря 2025 11:07Пенсионер из Дзержинска отдал мошенникам почти 5 000 000 рублей
29 декабря 2025 10:0439-летний мужчина заживо сгорел в грузовике в Выксунском округе
29 декабря 2025 09:59Нижегородцев предупредили о ядовитом напитке "Алоэ Вера"
28 декабря 2025 18:14Женщину спасли из пожара в многоэтажке на улице Энгельса в Сормове
28 декабря 2025 13:32Глава Городецкого округа Александр Мудров попал в ДТП с пострадавшими
28 декабря 2025 12:31Мошенники вынудили нижегородку "задекларировать" 750 тысяч и отдать их курьеру
28 декабря 2025 09:00Более 300 нетрезвых водителей задержали в Нижегородской области за неделю
27 декабря 2025 16:05Прокуратура взяла на контроль ДТП с четырьмя погибшими под Володарском
Происшествия

Суд продлил арест политтехнологу Михаилу Халуге до марта 2026 года

29 декабря 2025 12:35 Происшествия
Суд продлил арест политтехнологу Михаилу Халуге до марта 2026 года

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Политтехнолог Михаил Халуга останется под стражей до 4 марта 2026 года включительно. Об этом сообщили НИА "Нижний Новгород" в пресс-службе областного суда. 

Московский районный суд принял такое решение 18 декабря 2025 года. 

Напомним, Халугу арестовали в июне 2025 года. Изначально его подозревали в получении коммерческого подкупа в особо крупном размере. Однако позже его статус в деле был изменен — теперь он проходит как посредник в передаче взятки. 

Ранее сообщалось, что уголовное дело в отношении нижегородского предпринимателя Дмитрия Картушина, обвиняемого в крупном мошенничестве, передано из Москвы в Нижний Новгород.  

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Взятки Суд Уголовное дело
Поделиться:
Новости по теме
24 декабря 2025 12:37Суд признал законным отказ Олегу Сорокину в УДО
19 декабря 2025 19:51Следователи задержали брата экс-замглавы Нижнего Новгорода Штокмана
10 декабря 2025 18:24Нижегородский СК объяснил рост числа взяток среди чиновников
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
25 декабря 2025 18:25Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных