Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Транспортно-пересадочный узел построят в Сормове
Нижегородцам рассказали, что будет на месте "Водника"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
28 ноября 2025 11:23Кстовская компания заплатила миллионный штраф за попытку подкупа
28 ноября 2025 10:46Уголовное дело завели по факту истязания детей в детсаду Городца
27 ноября 2025 18:14Три человека погибли в ДТП с дикими животными в Нижегородской области
27 ноября 2025 16:15Сотрудник ННГУ имени Лобачевского пострадал от лабораторной крысы
27 ноября 2025 15:58Рыбак пропал на Горьковском водохранилище в районе Сокольского
27 ноября 2025 12:50ОПГ из Нижегородской области присваивала себе выплаты участников СВО
27 ноября 2025 12:35Приговор Олегу Лавричеву вынесут 4 декабря
27 ноября 2025 12:26Крановщик получил тяжелые травмы при работе на плавкране в Нижнем Новгороде
27 ноября 2025 10:11Ночной пожар в Ленинском районе: один человек пострадал
27 ноября 2025 09:54Насмерть сбивший пенсионерку нижегородский самокатчик выплатит 1,3 млн рублей
Происшествия

Уголовное дело завели по факту истязания детей в детсаду Городца

28 ноября 2025 10:46 Происшествия
Уголовное дело возбудили об истязании детей в детсаду Городца

СУ СК России по Нижегородской области возбудил уголовное дело по факту жестокого обращения с детьми в одном из детских садов города Городца. Поводом стал сюжет телеканала "Кстати" (16+).

По поручению руководителя регионального следственного управления Айрата Ахметшина, следователем Городецкого межрайонного отдела расследуется уголовное дело по статье об истязании.

По словам родителей, дети возвращаются из дошкольного учреждения с переломами пальцев, синяками и ожогами. В одном из случаев ребёнок получил раздробление фаланги, но помощи ему не оказали. Воспитатель утверждала, что травму ребёнок получил сам.

Также родители рассказали, что воспитатель грубо обращается с детьми, насильно кормит их продуктами, которые они не переносят. Руководство детсада и управление образования, по словам потерпевших, на жалобы не реагируют.

Следствие намерено установить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям сотрудников учреждения.

Параллельно прокуратура Нижегородской области начала проверку исполнения законодательства при оказании образовательных и воспитательных услуг, а также условий пребывания детей в детсаду. Ход расследования уголовного дела находится на контроле надзорного ведомства.

Ранее сообщалось, что девять лет строгого режима получил житель Кулебак за стрельбу по детям.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Городец Дети Уголовное дело
Поделиться:
Новости по теме
24 ноября 2025 12:40Водитель без прав насмерть сбил школьницу в Нижнем Новгороде
18 ноября 2025 11:43Дело о гибели ребенка из-за обрушения стены на Автозаводе направлено в суд
29 октября 2025 14:19Бастрыкину доложат о травле школьницы в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
21 ноября 2025 14:31От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных