Уголовное дело завели по факту истязания детей в детсаду Городца Происшествия

СУ СК России по Нижегородской области возбудил уголовное дело по факту жестокого обращения с детьми в одном из детских садов города Городца. Поводом стал сюжет телеканала "Кстати" (16+).

По поручению руководителя регионального следственного управления Айрата Ахметшина, следователем Городецкого межрайонного отдела расследуется уголовное дело по статье об истязании.

По словам родителей, дети возвращаются из дошкольного учреждения с переломами пальцев, синяками и ожогами. В одном из случаев ребёнок получил раздробление фаланги, но помощи ему не оказали. Воспитатель утверждала, что травму ребёнок получил сам.

Также родители рассказали, что воспитатель грубо обращается с детьми, насильно кормит их продуктами, которые они не переносят. Руководство детсада и управление образования, по словам потерпевших, на жалобы не реагируют.

Следствие намерено установить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям сотрудников учреждения.

Параллельно прокуратура Нижегородской области начала проверку исполнения законодательства при оказании образовательных и воспитательных услуг, а также условий пребывания детей в детсаду. Ход расследования уголовного дела находится на контроле надзорного ведомства.

