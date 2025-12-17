Экс-сотруднице нижегородского Росреестра дали 9 лет за крупные взятки

Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
17 декабря 2025 17:31 Происшествия
Бывшая сотрудница нижегородского управления Росреестра Оксана Лобанова осуждена на девять лет лишения свободы по обвинению в коррупционных преступлениях. 

Как сообщили в региональном СК, суд признал фигурантку виновной в получении двух взяток на общую сумму 2,2 млн рублей. 

Следствие установило, что в 2022-2023 годах осужденная, занимая должность главного специалиста отдела государственной регистрации недвижимости Управления Росреестра по Нижегородской области, получила от владельцев недвижимости незаконное вознаграждение. За постановку объектов, расположенных в Нижнем Новгороде, на кадастровый учёт и регистрацию прав на них, она, по версии следствия, получила взятки в размере 1,5 млн и 700 тысяч рублей. Уголовное дело в отношении Лобановой было возбуждено в августе 2024 года. С того момента она находилась под стражей. 

Оксану Лобанову приговорили к 9 годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, ей предстоит выплатить штраф в размере 4 млн рублей, а также возместить сумму полученных взяток — 2,2 млн рублей. 

Ранее сообщалось, что первого заммэра Нижнего Новгорода Сергея Егорова задержали за получение взятки. Суд отправил его под домашний арест. 

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных