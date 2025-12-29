Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Последние новости рубрики Происшествия
29 декабря 2025 13:55Александр Парамонов пробудет под домашним арестом до 4 февраля
29 декабря 2025 13:00ФСБ показала кадры задержания экс-губернатора Тамбовской области Егорова
29 декабря 2025 12:48У экс-чиновника Максима Егорова арестовали имущество на 130 млн рублей
29 декабря 2025 12:35Суд продлил арест политтехнологу Михаилу Халуге до марта 2026 года
29 декабря 2025 11:4671-летний водитель погиб в ДТП с фурой в Нижегородской области
29 декабря 2025 11:07Пенсионер из Дзержинска отдал мошенникам почти 5 000 000 рублей
29 декабря 2025 10:0439-летний мужчина заживо сгорел в грузовике в Выксунском округе
29 декабря 2025 09:59Нижегородцев предупредили о ядовитом напитке "Алоэ Вера"
28 декабря 2025 18:14Женщину спасли из пожара в многоэтажке на улице Энгельса в Сормове
28 декабря 2025 13:32Глава Городецкого округа Александр Мудров попал в ДТП с пострадавшими
Происшествия

Александр Парамонов пробудет под домашним арестом до 4 февраля

29 декабря 2025 13:55 Происшествия
Александр Парамонов пробудет под домашним арестом до 4 февраля

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Московский районный суд Нижнего Новгорода продлил срок домашнего ареста экс-директору регионального филиала РАНХиГС и депутату Заксобрания Александру Парамонову. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе областного суда.

Согласно судебному постановлению от 25 декабря, мера пресечения в виде домашнего ареста продлена до 4 февраля 2026 года включительно.

Напомним, Парамонов был задержан 12 марта 2025 года. По версии следствия, он причастен к созданию коррупционной схемы, действовавшей в образовательном учреждении с 2019 по 2025 год. Следователи полагают, что студенты платили деньги за поступление, выставление положительных оценок и получение дипломов без фактического обучения. Общий объем взяток, фигурирующих в материалах дела, превышает 1 миллион рублей.

В сентябре суд изменил меру пресечения Парамонову с заключения на стражу на домашний арест. 

Ранее сообщалось, что экс-сотрудницу нижегородского Росреестра осудили на 9 лет за крупные взятки.

Ранее сообщалось, что экс-сотрудницу нижегородского Росреестра осудили на 9 лет за крупные взятки.

Взятки Суд чиновники
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных