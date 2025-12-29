Александр Парамонов пробудет под домашним арестом до 4 февраля Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Московский районный суд Нижнего Новгорода продлил срок домашнего ареста экс-директору регионального филиала РАНХиГС и депутату Заксобрания Александру Парамонову. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе областного суда.

Согласно судебному постановлению от 25 декабря, мера пресечения в виде домашнего ареста продлена до 4 февраля 2026 года включительно.

Напомним, Парамонов был задержан 12 марта 2025 года. По версии следствия, он причастен к созданию коррупционной схемы, действовавшей в образовательном учреждении с 2019 по 2025 год. Следователи полагают, что студенты платили деньги за поступление, выставление положительных оценок и получение дипломов без фактического обучения. Общий объем взяток, фигурирующих в материалах дела, превышает 1 миллион рублей.

В сентябре суд изменил меру пресечения Парамонову с заключения на стражу на домашний арест.

