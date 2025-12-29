Нижегородские подрядчики получили по 8 лет за хищение бюджетных 445 млн рублей Происшествия

В Нижегородской области завершилось судебное разбирательство по делу о крупном мошенничестве при исполнении муниципальных контрактов. Подсудимыми стали бывшие руководители подрядных организаций — Иван Джиоев (ООО "ИСБ") и Евгений Шейпо (ООО "Монолит-респект").

По данным региональной прокуратуры, с 2020 по 2022 год они заключали с муниципалитетами контракты на строительство и реконструкцию важных социальных объектов — детских садов, культурных центров, спортивных комплексов и других. Однако после получения аванса работы не начинались, а бюджетные деньги тратились на личные нужды.

В результате стройки пришлось завершать другим подрядчикам, а общий ущерб для муниципалитетов составил более 445 млн рублей.

Суд признал обоих виновными в мошенничестве. Им назначено наказание — 8 лет и 6 месяцев в колонии общего режима. Кроме того, каждый должен выплатить штраф в 800 тысяч рублей. Также им запрещено в течение почти трёх лет заниматься управленческой деятельностью в строительной сфере, связанной с муниципальными контрактами.

Напомним, в феврале 2025 года городская администрация через суд взыскала 167 млн рублей за незавершённое строительство Центра культурного развития и детского сада. Эти объекты должна была построить компания "ИСБ", но после её банкротства работы завершили другие подрядчики.

Ранее сообщалось, что экс-руководителя заволжского ДУКа осудили на пять лет колонии общего режима за хищение 40 млн рублей у жильцов.