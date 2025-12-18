Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Происшествия

Главного инспектора нижегородской КСП уволили за сокрытие сведений о доходах

18 декабря 2025 17:48 Происшествия
Главного инспектора нижегородской КСП уволили за сокрытие сведений о доходах

Фото: Александр Воложанин

Главный инспектор Контрольно-счетной палаты Нижегородской области лишился должности из-за нарушений антикоррупционного законодательства. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

В ходе проверки надзорное ведомство установило, что чиновник не предоставил обязательные сведения о доходах, расходах, имуществе и имущественных обязательствах за 2024 год. Это является нарушением требований закона о противодействии коррупции.

Несмотря на то, что сотрудник подлежал увольнению по соответствующей статье, трудовой договор с ним расторгнули по его собственной инициативе.

Прокуратура обратилась в суд с иском о признании увольнения незаконным и требованием уволить инспектора именно в связи с утратой доверия. Суд удовлетворил исковые требования. Теперь экс-сотрудник КСП будет внесен в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия.

Ранее сообщалось, что аудитора и четырех сотрудников нижегородской КСП осудят за взятки. 

ЗСНО 18 декабря утвердило на должность председателя Контрольно-счетной палаты региона Ирину Григорьеву. 

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
КСП Прокуратура
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
