Главного инспектора нижегородской КСП уволили за сокрытие сведений о доходах Происшествия

Фото: Александр Воложанин

Главный инспектор Контрольно-счетной палаты Нижегородской области лишился должности из-за нарушений антикоррупционного законодательства. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

В ходе проверки надзорное ведомство установило, что чиновник не предоставил обязательные сведения о доходах, расходах, имуществе и имущественных обязательствах за 2024 год. Это является нарушением требований закона о противодействии коррупции.

Несмотря на то, что сотрудник подлежал увольнению по соответствующей статье, трудовой договор с ним расторгнули по его собственной инициативе.

Прокуратура обратилась в суд с иском о признании увольнения незаконным и требованием уволить инспектора именно в связи с утратой доверия. Суд удовлетворил исковые требования. Теперь экс-сотрудник КСП будет внесен в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия.

Ранее сообщалось, что аудитора и четырех сотрудников нижегородской КСП осудят за взятки.

ЗСНО 18 декабря утвердило на должность председателя Контрольно-счетной палаты региона Ирину Григорьеву.