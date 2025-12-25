Иностранная компания по суду выплатит нижегородскому моряку 885 000 рублей Общество

Старший механик из Нижнего Новгорода сумел через суд взыскать с зарубежного судовладельца задолженность по заработной плате и компенсацию — общая сумма выплат превысила 885 тысяч рублей.

Как сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре, основанием для проверки стало обращение нижегородца, который в 2024 году работал на иностранном судне. После увольнения по собственному желанию работодатель не перечислил ему положенные по закону выплаты.

В защиту прав моряка нижегородский транспортный прокурор направил исковое заявление в Автозаводский районный суд города Тольятти.

В ходе разбирательства суд установил, что компания нарушила трудовое законодательство, не выплатив сотруднику не только заработную плату, но и иные предусмотренные выплаты.

Решением суда требования прокурора были удовлетворены в полном объёме. Иностранный перевозчик обязан выплатить моряку всю сумму задолженности, а также компенсацию за просрочку.

