Иностранная компания по суду выплатит нижегородскому моряку 885 000 рублей

Иностранная компания по суду выплатит нижегородскому моряку 885 000 рублей

Старший механик из Нижнего Новгорода сумел через суд взыскать с зарубежного судовладельца задолженность по заработной плате и компенсацию — общая сумма выплат превысила 885 тысяч рублей.

Как сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре, основанием для проверки стало обращение нижегородца, который в 2024 году работал на иностранном судне. После увольнения по собственному желанию работодатель не перечислил ему положенные по закону выплаты.

В защиту прав моряка нижегородский транспортный прокурор направил исковое заявление в Автозаводский районный суд города Тольятти.

В ходе разбирательства суд установил, что компания нарушила трудовое законодательство, не выплатив сотруднику не только заработную плату, но и иные предусмотренные выплаты.

Решением суда требования прокурора были удовлетворены в полном объёме. Иностранный перевозчик обязан выплатить моряку всю сумму задолженности, а также компенсацию за просрочку.

Ранее сообщалось, что нижегородским сотрудникам полиции восстановили жилищные права после вмешательства Приволжской транспортной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что нижегородским сотрудникам полиции восстановили жилищные права после вмешательства Приволжской транспортной прокуратуры.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных