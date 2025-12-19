Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Последние новости рубрики Происшествия
19 декабря 2025 18:4619-летнего кстовчанина осудили на 6 лет за смертельное ДТП с подростками
19 декабря 2025 15:37Конфликт двух архитекторов в Нижнем Новгороде обернулся госпитализацией
19 декабря 2025 13:40Toyota влетела в "ГАЗель" на проспекте Гагарина: водитель в больнице
19 декабря 2025 12:43Нижегородец получил условный срок за фиктивную регистрацию 10 мигрантов
19 декабря 2025 12:04Бастрыкин затребовал доклад по делу о насилии над детьми на Бору
19 декабря 2025 09:38Житель Арзамаса потерял миллион рублей на фейковых инвестициях
18 декабря 2025 18:48Башкирский пауэрлифтер-колясочник попал в ДТП в Нижегородской области
18 декабря 2025 18:30Роструд выявил нарушения в работе "Ситикард" в Нижегородской области
18 декабря 2025 18:15Два пенсионера утонули в Нижегородской области
18 декабря 2025 17:48Главного инспектора нижегородской КСП уволили за сокрытие сведений о доходах
Происшествия

19-летнего кстовчанина осудили на 6 лет за смертельное ДТП с подростками

19 декабря 2025 18:46 Происшествия
Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Кстовчанин приговорен к шести годам лишения свободы за смертельное ДТП, произошедшее в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в нижегородской прокуратуре.

Трагедия случилась вечером 12 апреля 2025 года на автодороге между Кстовом и Дальним Константиновым. 19-летний молодой человек, находясь за рулем автомобиля Chevrolet Aveo, сбил двух подростков, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу у села Шелокша.

Скорость машины превышала допустимую в населённом пункте и составляла не менее 80 км/ч. Фигурант выехал на встречную полосу и не уступил дорогу пешеходам, в результате чего совершил наезд.

На месте погибла 17-летняя девушка. Её друг получил серьёзные травмы: сотрясение мозга, черепно-мозговую травму, переломы и ушибы. Пострадавшего срочно госпитализировали, ему была оказана медицинская помощь.

Как выяснило следствие, перед поездкой водитель вместе с приятелем выпил бутылку водки и направлялся в магазин за алкоголем. Экспертиза подтвердила, что на момент аварии он находился в состоянии опьянения.

Суд приговорил его к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также он лишён права управлять транспортными средствами на срок 2 года и 10 месяцев.

Кроме того, суд обязал осуждённого выплатить компенсацию морального вреда в размере 1,5 млн рублей родственникам погибшей девушки.

Ранее сообщалось, что легковушка и "ГАЗель" столкнулись на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
ДТП Прокуратура Смертность
Главная  |  Архив  |  2025
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных