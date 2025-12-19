19-летнего кстовчанина осудили на 6 лет за смертельное ДТП с подростками Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Кстовчанин приговорен к шести годам лишения свободы за смертельное ДТП, произошедшее в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в нижегородской прокуратуре.

Трагедия случилась вечером 12 апреля 2025 года на автодороге между Кстовом и Дальним Константиновым. 19-летний молодой человек, находясь за рулем автомобиля Chevrolet Aveo, сбил двух подростков, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу у села Шелокша.

Скорость машины превышала допустимую в населённом пункте и составляла не менее 80 км/ч. Фигурант выехал на встречную полосу и не уступил дорогу пешеходам, в результате чего совершил наезд.

На месте погибла 17-летняя девушка. Её друг получил серьёзные травмы: сотрясение мозга, черепно-мозговую травму, переломы и ушибы. Пострадавшего срочно госпитализировали, ему была оказана медицинская помощь.

Как выяснило следствие, перед поездкой водитель вместе с приятелем выпил бутылку водки и направлялся в магазин за алкоголем. Экспертиза подтвердила, что на момент аварии он находился в состоянии опьянения.

Суд приговорил его к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также он лишён права управлять транспортными средствами на срок 2 года и 10 месяцев.

Кроме того, суд обязал осуждённого выплатить компенсацию морального вреда в размере 1,5 млн рублей родственникам погибшей девушки.

Ранее сообщалось, что легковушка и "ГАЗель" столкнулись на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде.