Последние новости рубрики Экономика
30 декабря 2025 12:14Нижегородские власти за год одобрили участки под инвестпроекты на 80 млрд рублей
30 декабря 2025 09:45Продление Автозаводской линии метро подорожало на 12,4 млрд рублей
29 декабря 2025 17:28Минград утвердил облик туркомплекса "Печерские пески"
29 декабря 2025 16:58Подрядчика строительства нижегородского метро оштрафовали на 64 млн рублей
29 декабря 2025 16:35Производство беспилотников вошло в число приоритетных направлений для поддержки РГО
29 декабря 2025 15:45Нижегородский производитель автомобильных замков увеличил выработку на 26%
29 декабря 2025 15:26Дивеевские депутаты отложили введение турналога на год
29 декабря 2025 14:53Количество проверок нижегородского бизнеса снизилось на 12,5%
29 декабря 2025 13:00Муниципальный долг Дзержинска впервые с 2015 года стал меньше 1 млрд рублей
29 декабря 2025 09:46Опубликован график работы нижегородских ТЦ в новогодние праздники
Экономика

Нижегородские власти за год одобрили участки под инвестпроекты на 80 млрд рублей

30 декабря 2025 12:14 Экономика
Нижегородские власти одобрили участки под инвестпроекты на 80 млрд рублей за год

Фото: Кира Мишина

Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области в 2025 году одобрил предоставление участков для 568 инвестиционных проектов. Общий объем инвестиций по ним составил 80,3 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства. 

Как отметил заместитель губернатора Егор Поляков, несмотря на сложную экономическую обстановку, интерес к региону со стороны бизнеса растет. Количество заявленных проектов увеличилось более чем в два раза.

"Почти 70% проектов планируется реализовать в промышленной и логистической сферах. Около 9% приходится на спортивные и образовательные объекты, еще 8% – на туристические", - сказал он.

Замгубернатора добавил, что в результате реализации всех инициатив в регионе планируется создать более 7,6 тысячи новых рабочих мест.

Среди одобренных заявок — строительство школ на улицах Даргомыжского и в микрорайоне "Мещерское озеро" в Нижнем Новгороде, а также на улице Магистральной в Кстове. Согласовано возведение детского сада на улице Шекспира, глэмпингов в Нижнем Новгороде, Дивеевском, Борском и Городецком округах, "Академии тенниса" на улице Нартова и гостиниц в Арзамасе.

Нижегородская область занимает второе место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, который формирует Агентство стратегических инициатив.

Инвесторы могут подать заявку на реализацию проекта через "Личный кабинет инвестора" на сайте регионального министерства имущественных и земельных отношений. Сервис разработан в рамках проекта "Сквозной инвестиционный поток", направленного на ускорение согласований и снижение административной нагрузки на бизнес.

Ранее сообщалось, что нижегородские власти прогнозируют рост экономики до 3,1% к 2028 году. 

Ранее сообщалось, что нижегородские власти прогнозируют рост экономики до 3,1% к 2028 году.

Теги:
Земельные участки Инвестиции инвестиционные проекты
