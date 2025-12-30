Нижегородские власти за год одобрили участки под инвестпроекты на 80 млрд рублей

Фото:
Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области в 2025 году одобрил предоставление участков для 568 инвестиционных проектов. Общий объем инвестиций по ним составил 80,3 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.
Как отметил заместитель губернатора Егор Поляков, несмотря на сложную экономическую обстановку, интерес к региону со стороны бизнеса растет. Количество заявленных проектов увеличилось более чем в два раза.
"Почти 70% проектов планируется реализовать в промышленной и логистической сферах. Около 9% приходится на спортивные и образовательные объекты, еще 8% – на туристические", - сказал он.
Замгубернатора добавил, что в результате реализации всех инициатив в регионе планируется создать более 7,6 тысячи новых рабочих мест.
Среди одобренных заявок — строительство школ на улицах Даргомыжского и в микрорайоне "Мещерское озеро" в Нижнем Новгороде, а также на улице Магистральной в Кстове. Согласовано возведение детского сада на улице Шекспира, глэмпингов в Нижнем Новгороде, Дивеевском, Борском и Городецком округах, "Академии тенниса" на улице Нартова и гостиниц в Арзамасе.
Нижегородская область занимает второе место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, который формирует Агентство стратегических инициатив.
Инвесторы могут подать заявку на реализацию проекта через "Личный кабинет инвестора" на сайте регионального министерства имущественных и земельных отношений. Сервис разработан в рамках проекта "Сквозной инвестиционный поток", направленного на ускорение согласований и снижение административной нагрузки на бизнес.
Ранее сообщалось, что нижегородские власти прогнозируют рост экономики до 3,1% к 2028 году.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+