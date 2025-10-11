Власти Нижегородской области ускорили решение проблем инвесторов Экономика

Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков сообщил о конкретных мерах поддержки предпринимателей региона. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале, подчеркнув, что подобные вопросы регулярно поднимаются на заседаниях Совета по стратегии развития и инвестициям.

По словам Полякова, за последнее время удалось урегулировать десятки сложных ситуаций, с которыми сталкивались инвесторы. Один из примеров — успешное решение проблемы с подведением газа к производственному предприятию в Городецком округе.

Компания, занимающаяся выпуском продуктов питания, столкнулась с трудностями при прокладке газопровода: трасса планируемой линии проходила по участкам, находящимся в частной собственности. Владельцы этих земель отказались согласовывать размещение коммуникаций, что могло привести к значительным задержкам и удорожанию проекта.

Проблема была оперативно рассмотрена на Совете, после чего ресурсоснабжающая организация выполнила обязательства по строительству газопровода до границ участка инвестора. Благодаря этому срок подключения удалось сократить на шесть месяцев.

Как подчеркнул Егор Поляков, все решения, принятые на инвестиционном комитете, находятся под постоянным контролем правительства региона.

