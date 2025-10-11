Власти Нижегородской области ускорили решение проблем инвесторов

Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Последние новости рубрики Экономика
11 октября 2025 13:30Власти Нижегородской области ускорили решение проблем инвесторов
10 октября 2025 18:25Суд освободил экс-директора "ТНС энерго НН" от долгов на сотни миллионов рублей
10 октября 2025 18:0512 компаний из Нижегородской области и Республики Тыва представили разработки на совместном стенде на InRussia-2025
10 октября 2025 17:41Центр поддержки предпринимательства будет открыт в Шаранге
10 октября 2025 14:15Нижегородская область направила 50 млрд рублей на поддержку СВО
10 октября 2025 14:00"Анкудиновка" вошла в топ-10 технопарков России по эффективности
10 октября 2025 10:22Нижегородский кадровый центр трудоустроил более 2,4 тысячи соискателей 50+
10 октября 2025 09:45Нижегородским эпидемиологам платят от 100 000 рублей в месяц
09 октября 2025 17:00Альтернативные платежи займут половину безналичного рынка к 2026 году
09 октября 2025 16:38Нижегородские предприятия АПК участвуют в выставке "Золотая осень-2025"
11 октября 2025 13:30 Экономика
Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков сообщил о конкретных мерах поддержки предпринимателей региона. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале, подчеркнув, что подобные вопросы регулярно поднимаются на заседаниях Совета по стратегии развития и инвестициям.

По словам Полякова, за последнее время удалось урегулировать десятки сложных ситуаций, с которыми сталкивались инвесторы. Один из примеров — успешное решение проблемы с подведением газа к производственному предприятию в Городецком округе.

Компания, занимающаяся выпуском продуктов питания, столкнулась с трудностями при прокладке газопровода: трасса планируемой линии проходила по участкам, находящимся в частной собственности. Владельцы этих земель отказались согласовывать размещение коммуникаций, что могло привести к значительным задержкам и удорожанию проекта.

Проблема была оперативно рассмотрена на Совете, после чего ресурсоснабжающая организация выполнила обязательства по строительству газопровода до границ участка инвестора. Благодаря этому срок подключения удалось сократить на шесть месяцев.

Как подчеркнул Егор Поляков, все решения, принятые на инвестиционном комитете, находятся под постоянным контролем правительства региона.

Ранее сообщалось, что более 60 нижегородских предпринимателей встретились с заместителем губернатора Нижегородской области Егором Поляковым.

Теги:
Егор Поляков Инвестиции Предприниматели
