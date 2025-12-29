Более 90 инвеступолномоченных прошли обучение в Нижегородской области Экономика

Фото: минэкономразвития Нижегородской области

Более 90 нижегородских инвестиционных уполномоченных прошли обучение по образовательной программе «Сила территорий» в 2025 году.

Институт инвеступолномоченных создан в Нижегородской области в 2018 году. Ими стали сотрудники исполнительных органов, местных администраций и ресурсоснабжающих организаций, которые курируют вопросы взаимодействия с инвесторами на местах. Это управленческая команда, которая напрямую отвечает за инвестиционное развитие территорий и сопровождение инвесторов.

Министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области вместе с Корпоративным университетом правительства Нижегородской области организовало обучение инвеступолномоченных в новом модульном формате.

Участникам, успешно завершившим обучение, заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков вручил дипломы о повышении квалификации установленного образца.

«Программа выстроена таким образом, чтобы участники не просто получали знания, а реально работали с инвестиционными задачами своих территорий — от формирования инвестиционных предложений до выстраивания взаимодействия с бизнесом и инфраструктурными организациями. Итогом обучения стали конкретные управленческие решения, которые уже сегодня можно применять на практике. Завершение программы — это не финал, а переход к следующему уровню работы на местах», - отметил Егор Поляков.

«Важно, что в рамках обучения удалось выстроить устойчивое взаимодействие между региональными, муниципальным органами власти и инфраструктурными организациями. Такая кооперация позволяет осуществлять продуктивное сопровождение инвесторов, находить решения в сложных ситуациях и формировать понятный и предсказуемый «клиентский путь» для бизнеса», - подчеркнул министр экономического развития и инвестиций Нижегородской области Денис Исмагилов.

В рамках мероприятия также отметили наиболее активных муниципальных инвестиционных уполномоченных, которые подошли к процессу максимально ответственно, начали применять полученные знания на практике

и смогли сформировать содержательные и проработанные решения, чтобы раскрыть потенциал своей территории и внести реальный вклад в ее развитие.

Одним из значимых практических результатов стала разработка инвестиционных предложений муниципальных образований — от анализа потенциала территорий до готовых, структурированных проектов, ориентированных на запросы инвесторов. Наиболее проработанные из них будут размещены на инвестиционной карте РФ, что расширит возможности продвижения муниципалитетов на федеральном уровне.

Кроме того, были подведены итоги конкурса на разработку дизайн-кода территорий. По результатам финальной защиты определены топ-3 муниципалитетов, с которыми регион продолжит проработку представленных концепций. Планируется, что лучшие решения станут основой для дальнейшего развития территориального брендинга, что позволит территориям еще больше повысить инвестиционную привлекательность.

«Результатом обучения стали не отчеты, а готовые инвестиционные продукты муниципалитетов, усиление управленческих компетенций. Это та основа, на которой дальше будет выстраиваться инвестиционная деятельность на территориях», - сказал заместитель министра экономического развития и инвестиций Нижегородской области Артур Батурский.

Программа «Сила территорий» стала стартовой точкой для нового этапа развития института инвестиционных уполномоченных. Регион планирует продолжить обучение, сопровождение и поддержку команд, ориентированных

на реальные результаты, рост инвестиционной активности и устойчивое развитие Нижегородской области.

Напомним, что Нижегородская область активно работает над улучшением инвестиционного климата и за шесть лет в национальном рейтинге, составляемом АСИ, поднялась на 68 строчек — на второе место в стране.

С 2025 года деятельность по поддержке инвестиционной активности стала частью национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», реализуемого по поручению президента РФ Владимира Путина.