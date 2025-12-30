Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Общество

Программу модернизации ЖКХ до 2031 года утвердили в Нижнем Новгороде

30 декабря 2025 15:55 Общество
Программу модернизации ЖКХ до 2031 года утвердили в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде утвердили муниципальную программу развития жилищно-коммунального хозяйства на 2026–2031 годы. Постановление № 16539 от 29 декабря 2025 года размещено на официальном сайте городской администрации.

Программа предусматривает капитальный ремонт и снос аварийных многоквартирных домов, модернизацию инженерных сетей, а также систематизацию данных о проблемах в сфере ЖКХ. В течение пяти лет на реализацию этих мероприятий планируется направить более 19,9 млрд рублей.

Основная часть средств будет вложена в ремонт жилых зданий, обслуживание жилфонда и содержание муниципального жилья. На каждое из направлений ежегодно предусмотрено свыше 220 млн рублей.

В документе отмечается, что городской жилой фонд и коммунальная инфраструктура находятся в высокой степени износа и продолжают ухудшаться. В связи с этим необходимы масштабные работы по обновлению и восстановлению.

Ожидается, что к 2031 году доля отремонтированных домов среди нуждающихся в ремонте вырастет с 16,1% до 17,3%. Также планируется увеличить долю отремонтированных, но пока пустующих муниципальных квартир — с 40,8% до 43%.

В рамках программы в 2025–2026 годах будут проведены инженерно-геодезические изыскания и начаты строительные работы на объекте "Строительство очистных сооружений на водовыпуске участка ливневой канализации в районе озера Силикатное" в Ленинском районе.

Дополнительно в рамках регионального инфраструктурного проекта по развитию южных территорий города реализуются работы по проектированию и строительству магистральных сетей водоснабжения и водоотведения в поселках Ольгино и Новинки. Проектно-сметная документация уже прошла государственную экспертизу.

Проект разделен на два этапа: сначала будет введен в эксплуатацию магистральный водопровод протяженностью 8,8 км. А до конца 2026 года завершится строительство канализационных коллекторов протяженностью около 16 км, а также насосных станций.

Важной частью программы также стала реконструкция Нижегородской станции аэрации. Первый этап модернизации завершился в конце 2025 года, а полное завершение всех работ запланировано на 2030 год.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области благодаря программе ФРТ по модернизации коммунальной инфраструктуры с 2023 года ввели в эксплуатацию 223,7 км инженерных сетей.

Администрация Нижнего Новгорода ЖКХ Ремонт
