Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Экономика

Коммуналка подорожает на 10,2% в Нижнем Новгороде в 2026 году

09 декабря 2025 10:50 Экономика
Коммуналка подорожает на 10,2% в Нижнем Новгороде в 2026 году

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области подготовили проект указа, предусматривающий двойную индексацию тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Как следует из документа, рост цен в ряде муниципалитетов превысит установленные федеральным правительством предельные значения.

Согласно проекту указа, корректировка тарифов будет проходить в два этапа. Первый — с 1 января 2026 года: по всей стране планируется повышение на 1,7%.

Второй этап начнется с 1 октября. Именно тогда для каждого региона будет установлен свой уровень индексации. В Нижегородской области он составит 9,9%, однако конкретные значения в разных округах окажутся разными.

Так, в Нижнем Новгороде тарифы повысятся на 10,2%. В Арзамасском, Выксунском, Кулебакском и Дзержинском округах рост составит 10,6%. Максимальный рост запланирован в Сосновском, Перевозском и Богородском округах — 19,8%.

В Варнавинском, Городецком и Дальнеконстантиновском округах индексация составит 12%, в Семеновском — 18%. В Сарове тарифы вырастут на 19,6%, а в Бутурлинском округе — на 19,7%.

8 декабря проект указа направлен на проведение независимой антикоррупционной экспертизы. Параллельно с этим проходят общественные обсуждения, которые завершатся 15 декабря 2025 года.

Указ вступит в силу с 1 января 2026 года.

Напомним, что с 1 марта 2026 года поменяется порядок оплаты за услуги ЖКХ: крайний срок платежа будет сдвинут с 10-го на 15-е число месяца.

Также сообщалось, что в Нижегородской области с июля 2026 года увеличится тариф на капремонт.

 

Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
