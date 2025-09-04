Минстрой одобрил II этап строительства сетей водоснабжения в Ольгине и Новинках Экономика

Фото: Мария Орлова

Минстрой Нижегородской области выдал разрешение на реализацию второго этапа проекта по строительству магистральных систем водоснабжения и водоотведения под жилищное строительство в поселках Ольгино и Новинки. Как сообщается на сайте ведомства, документ получило МКУ "Главное управление по капитальному строительству Нижнего Новгорода".

Ранее сообщалось, что концессионное соглашение, охватывающее реконструкцию и строительство систем водоснабжения и водоотведения, планируется заключить в третьем квартале 2025 года. В первом квартале текущего года стороны актуализировали перечень муниципального имущества, подлежащего передаче в концессию — в него добавили 15 новых объектов, увеличив общее число до 66. Всего в рамках концессии запланировано 17 мероприятий, направленных на модернизацию и строительство водной инфраструктуры. Срок действия соглашения составит 15 лет, а завершение работ ожидается к концу 2029 года. Сроки определены с учетом всех процедур, предусмотренных законодательством. Потенциальным инвестором выступает АО "Нижегородский водоканал". В августе 2025 года администрация Нижнего Новгорода опубликовала постановление о заключении дополнительного соглашения к концессионному соглашению.

Отметим, что в мае проект строительства сетей водоотведения под жилищное строительство в этих поселках прошел госэкспертизу, а еще ранее был утверждён проект сетей водоснабжения. Прокладка водопровода на южной границе Нижнего Новгорода началась в прошлом году, к концу которого было выполнено порядка 45% от запланированного объёма. Изначально завершение строительства водопроводных сетей планировалось на май 2024 года, а пуско-наладочные работы — на ноябрь. Однако из-за затянувшейся стадии проектирования сроки начала строительства канализационной инфраструктуры были перенесены на 2025 год.

Реализация проекта позволит снизить нагрузку на существующую коммунальную систему и создать условия для развития новых жилых кварталов, в том числе по механизму комплексного развития территорий (КРТ). В районе деревни Ольгино уже стартовал один из крупнейших проектов жилой застройки, а вблизи Новинок планируется построить более 1,1 млн кв. метров жилья.