Завершилась реконструкция сооружений I очереди Нижегородской станции аэрации Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Реконструкция сооружений первой очереди Нижегородской станции аэрации завершена, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Сейчас на объекте идет тестирование установленного оборудования. Как пояснил советник гендиректора АО "ОКО" Михаил Лихотников, этот этап является сложным и занимает продолжительное время.

По его словам, полная пусконаладка возможна только после формирования необходимой концентрации бактерий и активного ила, обеспечивающих полноценную очистку сточных вод. На наращивание биологической массы потребуется не менее четырех месяцев. После этого предприятие планирует выйти на показатели наилучших доступных технологий, которые внедрены на первой очереди станции аэрации в соответствии с постановлением правительства РФ №1430.

Специалист отметил, что полностью процесс формирования биологии, по предварительным оценкам, завершится к лету 2026 года. В настоящее время на станции создаются оптимальные условия для роста бактерий, чтобы очистка стоков соответствовала установленным нормативам и технологическим требованиям.

Очистка сточных вод на Нижегородской станции аэрации проходит в несколько этапов. Сначала удаляется крупный мусор в здании решеток, затем из стоков извлекается песок в песколовках. После этого вода поступает в первичные отстойники, где осаждаются взвешенные вещества и применяется ацидофикация сырого осадка. Этот метод позволяет обогатить сточную воду легкоразлагаемыми органическими соединениями и повысить эффективность глубокой биологической очистки от соединений азота и фосфора. Далее стоки проходят через аэротенки, где под воздействием бактерий и кислорода удаляются органические загрязнения. На следующем этапе вода отстаивается во вторичных отстойниках, проходит обеззараживание и возвращается в реку. На выходе регулярно проводится контроль состава и свойств очищенной воды.

Добавим также, что сейчас на объекте заканчивается устранение замечаний ФБУ "РосСтройКонтроль" и заказчика.

Напомним, летом губернатор Глеб Никитин доложил президенту РФ Владимиру Путину о предварительном одобрении заявки на реализацию II этапа реконструкции НСА в рамках федерального проекта "Вода России" нацпроекта "Экологическое благополучие". Сообщалось, что на продолжение ремонта НСА выделят еще 3,8 млрд рублей. А вообще в ближайшие три года на реконструкцию объекта планируется направить 11 млрд рублей.