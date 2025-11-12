Биоочистку на Нижегородской станции аэрации усилят после реконструкции

Фото:
Пусконаладка нового оборудования продолжается на Нижегородской станции аэрации. При этом первый этап реконструкции выполнен более чем на 98%.
На прошлой неделе начались испытания первичных отстойников. После удаления крупного мусора и песка сточные воды поступают именно туда, где оседают взвешенные частицы. Далее начинается биологическая очистка в аэротенках.
Сейчас специалисты проводят наладку резервуаров, где сточные воды очищаются от азота и фосфора с помощью активного ила — бактерий, разлагающих органику при подаче воздуха.
После завершения пусконаладочных работ технология биоочистки на станции изменится. Вместо линейной схемы с аэрацией, сточные воды будут проходить через чередующиеся анаэробные (без доступа воздуха) и аэробные (с подачей воздуха) зоны. Это позволит добиться более глубокого и эффективного очищения загрязненных вод.
В рамках первого этапа реконструированы пять резервуаров общей площадью около 23 тысяч квадратных метров — это сопоставимо с тремя футбольными полями.
Полный запуск НСА в новом режиме планируется до конца текущего года.
Ранее сообщалось, что на НСА завершено укрытие открытых каналов, по которым поступают неочищенные сточные воды.
