Последние новости рубрики Общество
12 ноября 2025 16:27Биоочистку на Нижегородской станции аэрации усилят после реконструкции
12 ноября 2025 16:22В России предложили запретить продажу алкоголя в новогодние праздники
12 ноября 2025 16:21В Нижегородской области число разговоров по телефону выросло на 27%
12 ноября 2025 16:13ИИ-агенты к 2030 году начнут совершать покупки без участия людей
12 ноября 2025 16:03Законопроект о трудоустройстве участников СВО разработан в Нижегородской области
12 ноября 2025 15:42Минстрой одобрил строительство распредцентра "Пятерочки" в Дзержинске
12 ноября 2025 15:24Что изменилось в Балахнинской ЦРБ после критики губернатора
12 ноября 2025 15:10В НИУ Президентской академии прошел первый День факультета экономики
12 ноября 2025 15:06"Digital-Осень – 2025": Искусственный интеллект — партнер "Ростелекома" в бизнесе
12 ноября 2025 14:33T2 оценила фиджитал-разработки нижегородских школьников
Общество

Биоочистку на Нижегородской станции аэрации усилят после реконструкции

12 ноября 2025 16:27 Общество
Биоочистку на Нижегородской станции аэрации усилят после реконструкции

Фото: НСА

Пусконаладка нового оборудования продолжается на Нижегородской станции аэрации. При этом первый этап реконструкции выполнен более чем на 98%.

На прошлой неделе начались испытания первичных отстойников.  После удаления крупного мусора и песка сточные воды поступают именно туда, где оседают взвешенные частицы. Далее начинается биологическая очистка в аэротенках.

Сейчас специалисты проводят наладку резервуаров, где сточные воды очищаются от азота и фосфора с помощью активного ила — бактерий, разлагающих органику при подаче воздуха.

После завершения пусконаладочных работ технология биоочистки на станции изменится. Вместо линейной схемы с аэрацией, сточные воды будут проходить через чередующиеся анаэробные (без доступа воздуха) и аэробные (с подачей воздуха) зоны. Это позволит добиться более глубокого и эффективного очищения загрязненных вод.

В рамках первого этапа реконструированы пять резервуаров общей площадью около 23 тысяч квадратных метров — это сопоставимо с тремя футбольными полями.

Полный запуск НСА в новом режиме планируется до конца текущего года.

Ранее сообщалось, что на НСА завершено укрытие открытых каналов, по которым поступают неочищенные сточные воды. 

Теги:
Нижегородская станция аэрации Реконструкция Экология
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
