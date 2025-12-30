Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Политика
30 декабря 2025 18:31Шалабаев высказался о возможном присоединении Бора к Нижнем Новгороду
30 декабря 2025 12:35Юрий Шалабаев: "Мэрия отказалась от переезда в ТЦ "Этажи"
30 декабря 2025 11:48Иван Уланов возглавил Кстовский район после объединения с Нижним Новгородом
29 декабря 2025 10:28Путин: В конкурсе "Лидеры России. Команда" будут оценивать умение работать вместе
26 декабря 2025 17:05Игорь Пантюхин возглавит министерство демографии в Нижегородской области
26 декабря 2025 16:39Эксперт-мониторинг событий с 19 по 26 декабря 2025 года от АНО "Минин-центр"
25 декабря 2025 17:58Андрей Самсонов: "В 2025 году был задан вектор развития Нижнего Новгорода"
25 декабря 2025 17:50Нижегородские эксперты подвели итоги 2025 года
23 декабря 2025 16:59Глеб Никитин предложил пересмотреть принципы распределения депутатского фонда
23 декабря 2025 16:16Мишустин рассказал, как выполняются поручения президента после прямой линии
Политика

Шалабаев высказался о возможном присоединении Бора к Нижнем Новгороду

30 декабря 2025 18:31 Политика
Шалабаев высказался о возможном присоединении Бора к Нижнем Новгороду

Фото: Александр Воложанин

Нижегородский мэр Юрий Шалабаев высказался о возможном присоединении Бора к областному центру на встрече с представителями СМИ 30 декабря, передает НИА "Нижний Новгород".

Градоначальник отметил, что положительно оценивает опыт объединения с Кстовским округом. Для Нижнего это открыло дополнительные возможности территориального развития, а Кстово получило доступ к участию в региональных и федеральных программах. В частности, по одной из таких программ в следующем году на территории городского округа планируется благоустроить шесть общественных пространств, три из которых находятся в Кстовском районе. 

"Будет инициатива — будем рассматривать. Опыт Кстовского района показал, что это рабочая и выгодная для всех муниципалитетов история. Так формируется агломерация", — подчеркнул мэр.

Напомним, в интервью НИА "Нижний Новгород" экс-глава Кстовского округа и действующий председатель правительства ДНР Андрей Чертков предположил, что следующими в очереди на слияние с приволжской столицей — Бор и Богородск. 

Также сообщалось, что Шалабаев оставил главой Кстовского района Ивана Уланова.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Бор Кстовский район Юрий Шалабаев
Поделиться:
Новости по теме
23 декабря 2025 11:42Чинцов рассказал о росте бюджета Нижнего Новгорода после слияния с Кстовом
09 декабря 2025 14:58Единую маршрутную сеть между Нижним Новгородом и Кстовом создадут до конца года
09 декабря 2025 14:43Администрацию Кстовского района учредили в Нижнем Новгороде
01 декабря 2025 11:48Стоимость проезда в транспорте из Кстова в Нижний Новгород не изменится
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
25 декабря 2025 18:25Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных