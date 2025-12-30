Шалабаев высказался о возможном присоединении Бора к Нижнем Новгороду

Фото:
Нижегородский мэр Юрий Шалабаев высказался о возможном присоединении Бора к областному центру на встрече с представителями СМИ 30 декабря, передает НИА "Нижний Новгород".
Градоначальник отметил, что положительно оценивает опыт объединения с Кстовским округом. Для Нижнего это открыло дополнительные возможности территориального развития, а Кстово получило доступ к участию в региональных и федеральных программах. В частности, по одной из таких программ в следующем году на территории городского округа планируется благоустроить шесть общественных пространств, три из которых находятся в Кстовском районе.
"Будет инициатива — будем рассматривать. Опыт Кстовского района показал, что это рабочая и выгодная для всех муниципалитетов история. Так формируется агломерация", — подчеркнул мэр.
Напомним, в интервью НИА "Нижний Новгород" экс-глава Кстовского округа и действующий председатель правительства ДНР Андрей Чертков предположил, что следующими в очереди на слияние с приволжской столицей — Бор и Богородск.
Также сообщалось, что Шалабаев оставил главой Кстовского района Ивана Уланова.
