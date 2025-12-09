Администрацию Кстовского района учредили в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Александр Воложанин

На внеочередном заседании городской Думы Нижнего Новгорода, прошедшем 8 декабря в формате видеоконференции, депутаты обсудили и приняли несколько важных решений. Заседание провёл председатель Думы Евгений Чинцов.

Так, в связи с объединением Нижнего Новгорода и Кстовского муниципального округа, депутаты приняли решение создать администрацию Кстовского района. Новый орган станет частью городской администрации и будет выполнять функции территориального подразделения.

Также Дума утвердила положения о территориальных органах администрации. Это поможет наладить их работу и сделать взаимодействие с жителями более понятным и эффективным.

Одним из вопросов стало изменение городского бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Финансовые поправки, предложенные профильным департаментом, касаются строительства новой части метро — продления Автозаводской линии от станции "Горьковская" до "Сенной".

На реализацию этого проекта в 2025 году доходы и расходы бюджета увеличены на 4,9 млрд рублей, а в 2026 году — на 7,4 млрд рублей. Все средства поступят из межбюджетных трансфертов.

