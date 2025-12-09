Единую маршрутную сеть между Нижним Новгородом и Кстовом создадут до конца года Общество

Разработка единой маршрутной системы между Кстовским районом и Нижним Новгородом завершится до конца 2025 года. Об этом сообщили представители регионального минтранса в ответ на обращение нижегородки в соцсети.

Жительница региона задала властям вопрос о перспективах улучшения транспортной доступности между областным центром и Кстовским районом. Представители облминтранса в ответ напомнили, что добраться из Нижнего Новгорода до Кстова возможно несколькими действующими маршрутами — №№ 215, 216, 225, 230, Т-300 и 302.

Еще в ведомстве сообщили, что сейчас ведется работа по формированию единой маршрутной сети, которая будет учитывать реалии объединения двух территорий. Завершить разработку новой транспортной схемы планируется до конца текущего года.

Напомним, что основной этап формирования транспортной сети Нижнего Новгорода завершился в июне 2025 года.

Ранее мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев подчеркивал, что интеграция с Кстовом создаст дополнительные возможности для комплексного развития городской агломерации, включая транспортную инфраструктуру, жилищное строительство и социальную сферу.

Также сообщалось, что стоимость проезда после объединения Кстова и Нижнего Новгорода не изменится.