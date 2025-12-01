Стоимость проезда в транспорте из Кстова в Нижний Новгород не изменится

Фото:
Переход на городские тарифы в транспорте между Нижним Новгородом и Кстовом откладывается. Об этом сообщили пишет сайт pravda-nn.ru со ссылкой на региональное министерство транспорта.
Хотя Кстовский округ официально стал частью Нижнего Новгорода, цены на проезд остались прежними — междугородними. Сейчас поездка обходится жителям Кстова значительно дороже, чем могла бы.
Напомним, с 1 ноября в черте города стоимость билета составляет 40 рублей.
Тем не менее в минтрансе пояснили, что маршруты между двумя территориями работают по нерегулируемым тарифам. Это значит, что перевозчики сами устанавливают цену, а действующие разрешения на такие перевозки выданы до 2027 года.
Кроме того, единая маршрутная сеть для объединенного города пока только разрабатывается. И только после ее утверждения можно будет говорить о переходе на городские тарифы.
Ранее сообщалось, что с 1 января 2026 года нижегородцы смогут оплачивать проезд в городском общественном транспорте только безналом.
