Чинцов рассказал о росте бюджета Нижнего Новгорода после слияния с Кстовом

Фото:
Председатель Думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов в эфире radiokp.ru рассказал о ключевых изменениях, которые произошли после вхождения Кстовского округа в состав города.
Чинцов отметил рост объединенного бюджета Нижнего Новгорода и Кстова до 75 млрд рублей. В 2026 году бюджет сохранит социальную направленность, останется гибким и управляемым.
"Мы ожидаем поступления межбюджетных трансфертов. Эти средства должны работать на развитие города, поддержку жителей, кадровую политику. Уверен, что всё будет хорошо. Вместе с коллегами-депутатами мы будем тщательно контролировать исполнение бюджета. Резервы найдём", — заявил Чинцов.
Вслед за административными изменениями в новом городском округе началась адаптация налоговой системы, восстановление улично-дорожной инфраструктуры в Кстове, а также создание новых маршрутов общественного транспорта.
В Гордуму, напомнил Чинцов, теперь входят 39 депутатов вместо прежних 35. Он отметил, что основная задача депутатского корпуса — сформировать единую нормативную базу для обновленного муниципального образования.
"Остальные приоритеты остаются прежними — это контроль за бюджетом, реализация программ по благоустройству, работа с жителями, выполнение их наказов, проведение встреч", — подчеркнул спикер думы.
Ранее сообщалось, что в начале 2026 года планируется запуск новых автобусных маршрутов из Кстова в Нижний Новгород. Кроме того, утвержден план развития Кстовского района.
