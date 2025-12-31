Автобусные маршруты Нижнего Новгорода изменятся с 1 января
2025 год в Нижегородской области стал одним из самых теплых за столетие

2025 год в Нижегородской области стал одним из самых теплых за столетие

Фото: АНО "Центр 800"/ Дима Четыре

Уходящий 2025 год стал одним из самых теплых для Нижегородской области за последнее столетие. Об этом в своем телеграм-канале сообщил пресс-секретарь ННГУ Алексей Никонов, ссылаясь на данные фенолога Арзамасского филиала вуза Михаила Любова.

По оценке специалиста, среднегодовая температура в регионе приблизилась к +7 градусам, что примерно на два градуса выше установленной климатической нормы. Самый высокий показатель — +36 градусов — был отмечен в июле, а минимальные значения фиксировались всего дважды: -24 градуса в январе и -29 градусов в декабре. Кроме того, в марте был побит абсолютный температурный рекорд для Арзамаса — воздух прогрелся до +18 градусов.

Любов отметил, что весна пришла заметно раньше обычного. Уже 5 марта температура перешла в устойчивый плюс, к 8 марта исчез снег на полях, а примерно через неделю — и в лесах.

Растения тоже отреагировали на раннее тепло: черёмуха зацвела в конце апреля, а сирень — в начале мая.

Осадков за год выпало больше нормы — свыше 580 мм при стандартном значении 525 мм. Самым влажным месяцем стал август. При этом за год зарегистрировано только 17 гроз. Осень и зима в регион пришли позже, чем обычно.

По словам Михаила Любова, прошедший год подтвердил тенденцию к более мягкому холодному сезону и смещению привычных сезонных границ. Он отметил, что природа всё чаще живёт "не по календарю", а в соответствии с новыми климатическими условиями.

Ранее эксперт ННГУ заявил, что морозы на Новый год в Нижегородской области стали редкостью. 

Накануне праздников редакция НИА "Нижний Новгород" узнала у синоптика Ольги Мокеевой, какая погода ждет нижегородцев в новогоднюю ночь и каникулы в целом. 

