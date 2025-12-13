Фенолог: морозы на Новый год в Нижегородской области — уже редкость Наука

Фото: АНО "Центр 800"

Аномально теплая погода на Новый год в Нижегородской области становится привычной, сообщил ученый-фенолог ННГУ Михаил Любов. Его комментарий опубликовал пресс-секретарь вуза Алексей Никонов в своем телеграм-канале.

По словам Любова, за последние 35 лет сильные морозы приходились на новогоднюю ночь лишь семь раз, тогда как девять лет погода была необычно теплой. В остальные годы температура держалась около нуля или слегка уходила в минус.

Минус 20 градусов когда-то считались нормой, теперь же такие морозы — редкость, отмечает эксперт. Он напомнил, что абсолютный минимум по температуре был зафиксирован 31 декабря 1978 года, когда столбики термометров опустились до -40°C. Самым снежным выдался Новый год 2010-го.

Особенным выдался и канун 2021 года, когда из-за ледяного дождя деревья и улицы оказались покрытыми коркой льда.

Комментируя возможный характер предстоящих праздников, Любов отметил, что декабрь начался с тепла, однако зима еще может взять свое.

"Есть шанс на устойчивый минус и снежный покров. Остается только наблюдать", - заключил сотрудник университета.

Ранее сообщалось, что выходные, 13-14 декабря, будут снежными и ветреными в Нижнем Новгороде.

При этом, по данным Гидрометцентра, в середине декабря температура воздуха в Нижегородской области будет выше нормы.