Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Наука
13 декабря 2025 12:00Фенолог: морозы на Новый год в Нижегородской области — уже редкость
12 декабря 2025 15:03Лидеры и аутсайдеры: эксперты рассуждают о нижегородском высшем образовании
11 декабря 2025 11:13Четыре нижегородских вуза попали в число лучших университетов мира
10 декабря 2025 19:26Выдающийся ученый Радий Илькаев скончался на 87-м году жизни
09 декабря 2025 16:26В Нижнем Новгороде научили нейросеть предсказывать риски смерти у диабетиков
08 декабря 2025 14:03Стоящие перед Россией вызовы обсудили в НИУ Президентской академии
08 декабря 2025 10:00Ученые ННГУ создали прототип шлема для защиты пенсионеров от кибермошенников
06 декабря 2025 10:40Новый учебник по обществознанию протестировали в Нижегородской области
05 декабря 2025 20:25В России появился учебник по социальной архитектуре
05 декабря 2025 15:41Нижегородские студенты завоевали сразу 9 наград в финале чемпионата "Профессионалы" в Санкт-Петербурге
Наука

Фенолог: морозы на Новый год в Нижегородской области — уже редкость

13 декабря 2025 12:00 Наука
Фенолог: морозы на Новый год в Нижегородской области — уже редкость

Фото: АНО "Центр 800"

Аномально теплая погода на Новый год в Нижегородской области становится привычной, сообщил ученый-фенолог ННГУ Михаил Любов. Его комментарий опубликовал пресс-секретарь вуза Алексей Никонов в своем телеграм-канале. 

По словам Любова, за последние 35 лет сильные морозы приходились на новогоднюю ночь лишь семь раз, тогда как девять лет погода была необычно теплой. В остальные годы температура держалась около нуля или слегка уходила в минус.

Минус 20 градусов когда-то считались нормой, теперь же такие морозы — редкость, отмечает эксперт. Он напомнил, что абсолютный минимум по температуре был зафиксирован 31 декабря 1978 года, когда столбики термометров опустились до -40°C. Самым снежным выдался Новый год 2010-го.

Особенным выдался и канун 2021 года, когда из-за ледяного дождя деревья и улицы оказались покрытыми коркой льда. 

Комментируя возможный характер предстоящих праздников, Любов отметил, что декабрь начался с тепла, однако зима еще может взять свое.

"Есть шанс на устойчивый минус и снежный покров. Остается только наблюдать", - заключил сотрудник университета. 

Ранее сообщалось, что выходные, 13-14 декабря, будут снежными и ветреными в Нижнем Новгороде. 

При этом, по данным Гидрометцентра, в середине декабря температура воздуха в Нижегородской области будет выше нормы

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
зима ННГУ Погода
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных