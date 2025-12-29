Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Общество

Синоптик Мокеева рассказала, какая погода ждет нижегородцев в новогоднюю ночь

29 декабря 2025 13:17 Общество
Синоптик Мокеева рассказала, какая погода ждет нижегородцев в новогоднюю ночь

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Жителей Нижнего Новгорода в новогоднюю ночь ждет умеренно морозная и спокойная погода. Как сообщила НИА "Нижний Новгород" начальник отдела метеорологических прогнозов ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС" Ольга Мокеева, температура воздуха опустится до -13 градусов. Ожидается небольшой снег, но без сильных осадков и ветра.

По словам синоптика, погодные условия в ночь на 1 января будут достаточно комфортными и в районах Нижегородской области. Температура будет варьироваться от -10 до -15 градусов, а на северо-востоке региона может быть еще на 2-3 градуса холоднее. Также местами пройдет слабый снег. Сильного ветра не прогнозируется, на дорогах возможен гололед. 

В первые дни января мороз сохранится. Ночью температура будет опускаться ниже -10 градусов, днем останется в пределах -7… -13. Однако ближе к Рождеству возможна кратковременная оттепель. Под влиянием юго-западного ветра температура воздуха может подняться до -2… -5 градусов, особенно в Нижнем Новгороде. После этого вновь ожидается похолодание.

Ранее ученый-фенолог заявил, что морозы на Новый год стали редкость. Также сообщалось, что в январе средняя температура воздуха в регионе, по предварительным данным, составит от -7 до -11 градусов. 

Теги:
Новый год Погода Прогноз
