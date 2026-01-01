Нижегородцам напомнили о правилах безопасного катания на "ватрушках"

Фото:
Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Нижегородской области напомнило жителям региона о правилах безопасного поведения во время зимнего активного отдыха.
Особую популярность зимой традиционно набирают катание на "ватрушках", санках-ледянках, сноубордах и лыжах. Однако, как подчеркивают спасатели, такие развлечения могут быть не только увлекательными, но и потенциально опасными.
Чтобы избежать травм, специалисты рекомендуют соблюдать несколько простых, но важных правил. В первую очередь, не следует перегружать тюбинг — каждая модель рассчитана на определённый вес, указанный в характеристиках. Посадка нескольких человек на одну «ватрушку» увеличивает риск выпадения и травм.
Также категорически запрещается сцеплять тюбинги друг с другом в виде "паровозика" — это может привести к их переворачиванию. Перед спуском необходимо убедиться, что нижняя часть склона свободна и есть место для торможения.
Важно предварительно осмотреть трассу: на ней не должно быть ям, бугров, кустов, камней и других препятствий, которые могут повредить тюбинг или стать причиной травм.
Спасатели настоятельно рекомендуют не кататься в состоянии алкогольного опьянения, а также не вставать и не прыгать на тюбинге во время движения.
Кататься следует только сидя. Кроме того, недопустимо привязывать надувные санки к снегоходам, автомобилям и другим транспортным средствам.
В случае нештатной ситуации необходимо незамедлительно звонить по номеру экстренных служб — 112.
