Общество

Нижегородцам напомнили о правилах безопасного катания на "ватрушках"

01 января 2026 12:19 Общество
Нижегородцам напомнили о правилах безопасного катания на ватрушках

Фото: unsplash.com

Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Нижегородской области напомнило жителям региона о правилах безопасного поведения во время зимнего активного отдыха.

Особую популярность зимой традиционно набирают катание на "ватрушках", санках-ледянках, сноубордах и лыжах. Однако, как подчеркивают спасатели, такие развлечения могут быть не только увлекательными, но и потенциально опасными.

Чтобы избежать травм, специалисты рекомендуют соблюдать несколько простых, но важных правил. В первую очередь, не следует перегружать тюбинг — каждая модель рассчитана на определённый вес, указанный в характеристиках. Посадка нескольких человек на одну «ватрушку» увеличивает риск выпадения и травм.

Также категорически запрещается сцеплять тюбинги друг с другом в виде "паровозика" — это может привести к их переворачиванию. Перед спуском необходимо убедиться, что нижняя часть склона свободна и есть место для торможения.

Важно предварительно осмотреть трассу: на ней не должно быть ям, бугров, кустов, камней и других препятствий, которые могут повредить тюбинг или стать причиной травм.

Спасатели настоятельно рекомендуют не кататься в состоянии алкогольного опьянения, а также не вставать и не прыгать на тюбинге во время движения.

Кататься следует только сидя. Кроме того, недопустимо привязывать надувные санки к снегоходам, автомобилям и другим транспортным средствам.

В случае нештатной ситуации необходимо незамедлительно звонить по номеру экстренных служб — 112.

Ранее врачи дали рекомендации, как пережить новогодние праздники без вреда для здоровья.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

