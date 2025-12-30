Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Куда сходить и что посмотреть в Нижнем Новгороде в новогодние каникулы

Фото: Александр Воложанин

Нижегородцам не придется скучать в новогодние каникулы-2026. Редакция НИА "Нижний Новгород" изучила афиши театров, музеев и прочих учреждений, и спешит рассказать, куда сходить, что посмотреть и чем заняться в длинные праздники.

Парки

Нижегородские парки традиционно становятся главными площадками для развлечений (0+) в новогоднюю ночь. 

В "Швейцарии" с 23:00 до 02:00 гостей ждёт зажигательная дискотека с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также два сеанса катания на катке. В Автозаводском парке веселье начнётся позже — с 01:00 до 04:00. Здесь пройдёт ночная дискотека на свежем воздухе. Парк имени 1 Мая откроет каток с диджей-сетом уже в 23:45, а в "Светлоярском" и "Дубках" можно будет неспешно прогуляться и насладиться новогодней атмосферой с 00:30 до 02:00.

Катки

Этой зимой в Нижнем Новгороде откроется около 100 катков. Большинство уже начали работать.

Так, ежедневно можно покататься в Автозаводском парке на катке "Катушка", а также в парке имени 1 Мая, "Дубках", парке "Швейцария" и у Нижегородской ярмарки.

"Новый год на Ярмарке"

С 12 декабря и до конца праздничных каникул Нижегородская ярмарка превращается в настоящую рождественскую сказку. На фестивале "Новый год на Ярмарке" (0+) можно покататься на катке и карусели, сделать фото у праздничных инсталляций и даже согреться у настоящей печи. Внутри ярмарочных павильонов проходят мастер-классы для детей и взрослых, а на улице — театрализованные шоу с участием сказочных героев.

Театры

Нижегородские театры предлагают самый разнообразный репертуар в новогодние каникулы как для взрослых, так и для детей.

Театр оперы и балета имени А.С. Пушкина:

  • До 6 января — балет П.И. Чайковского "Щелкунчик" (0+);
  • 9 января — оперетта "Летучая мышь" (12+);
  • 11 января — опера "Черевички" (6+);
  • 15 и 16 января — "Пиковая дама" (16+).

Нижегородский театр драмы имени Горького:

  • 2 января — комедия "№13" (16+);
  • 3, 4 января — "Клинический случай" (16+);
  • 4, 5 января — "Брачный договор" (12+);
  • 5, 6 января — "Подходцев и двое других" (12+);
  • 6 января — "Бестолочь" (16+);
  • 7, 8 января — премьера "Бешеные деньги" (16+);
  • 8, 9 января — "Женитьба" (12+);
  • 9 января — "Продавец дождя" (16+);
  • 10 января — музыкальный спектакль "Концерт для острова с оркестром" (18+);
  • 11 января — "Зойкина квартира" (18+).

Театр "Комедiя":

  • С 2 по 8 января — новогодняя сказка "Дед Мороз и… Африка?" (0+);
  • С 2 по 10 января — интерактивный спектакль "Разноцветный город" (0+);
  • 4, 7 января — комедия "Дуры мы, дуры!" (16+);
  • 5 января — "Позвольте войти!" (16+);
  • 6 января — "Боинг-Боинг" (16+);
  • 8 января — "Муж моей жены" (16+);
  • 9 января — "Женитьба" (12+);
  • 10 января — "Братишки" (16+);
  • 11 января — "Касатка" (16+).

Театр юного зрителя:

  • С 31 декабря по 6 января — премьера "Летучий корабль 2.0" (6+);
  • 8, 9 января — "Сказка о потерянном времени" (6+);
  • 10, 11 января — "Денискины рассказы" (6+).

Выставки

Нижегородский художественный музей до 29 марта представляет масштабную выставку "Русский символизм: от Врубеля до Ларионова" (12+).

В усадьбе Рукавишниковых до 19 января можно увидеть экспозицию "Волшебный мир зимних праздников" (6+), а в Манеже — "Виктор Васнецов. Радость праведных" (6+).

В Арсенале открыты сразу несколько выставок: "Пантикапей. Из прошлого в будущее" (0+), "Вечное барокко. Из XVII в XXI век" (0+), а также "Библейские сюжеты. Марк Шагал и западноевропейское искусство" (0+).

Любителям современного искусства стоит заглянуть в арт-пространство ЦЕХ*, где до 1 февраля работает выставка медиа-коллектива TUNDRA (6+).  

Концерты

В Пакгаузах 2, 5 и 6 января пройдёт музыкальное шоу "Бременские музыканты" (6+).

В рамках зимнего фестиваля Pianissimo (12+) на той же площадке на Стрелке выступят молодые музыканты:

  • 3 января — Данил Ростовцев;
  • 4 января — Асхад Шогенцуков;
  • 7 января — Симон Бюрки;
  • 10 января — Альфредо ван де Мунт;
  • 11 января — Абисал Гергиев.

5 января на сцене МТС Live Холл свой стендап-концерт представит комик Андрей Бебуришвили (18+).  

Спорт

Разнообразить культурное просвещение можно спортивными матчами.

Хоккейный клуб "Торпедо" на домашнем льду сыграет (6+) со "Спартаком" и "Барысом" 4 января и 6 января соответственно.

Фарм-клуб "Торпедо-Горький" 5 января примет (6+)"Химик", а 7 января — "Звезду". Молодежь "Чайки" 10 и 11 января сразится (6+) с "Стальными Лисами".

Баскетболисты "Пари НН" встретятся с "Уралмашем" 10 января (6+), а волейболисты "Горького" 8 января сыграют (6+)с "Зенит-Казань".

Как будут работать больницы, банки, почта и МФЦ в Нижнем Новгороде в праздники, можно прочитать тут.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

