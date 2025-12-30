Куда сходить и что посмотреть в Нижнем Новгороде в новогодние каникулы

Фото:
Нижегородцам не придется скучать в новогодние каникулы-2026. Редакция НИА "Нижний Новгород" изучила афиши театров, музеев и прочих учреждений, и спешит рассказать, куда сходить, что посмотреть и чем заняться в длинные праздники.
Нижегородские парки традиционно становятся главными площадками для развлечений (0+) в новогоднюю ночь.
В "Швейцарии" с 23:00 до 02:00 гостей ждёт зажигательная дискотека с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также два сеанса катания на катке. В Автозаводском парке веселье начнётся позже — с 01:00 до 04:00. Здесь пройдёт ночная дискотека на свежем воздухе. Парк имени 1 Мая откроет каток с диджей-сетом уже в 23:45, а в "Светлоярском" и "Дубках" можно будет неспешно прогуляться и насладиться новогодней атмосферой с 00:30 до 02:00.
Этой зимой в Нижнем Новгороде откроется около 100 катков. Большинство уже начали работать.
Так, ежедневно можно покататься в Автозаводском парке на катке "Катушка", а также в парке имени 1 Мая, "Дубках", парке "Швейцария" и у Нижегородской ярмарки.
С 12 декабря и до конца праздничных каникул Нижегородская ярмарка превращается в настоящую рождественскую сказку. На фестивале "Новый год на Ярмарке" (0+) можно покататься на катке и карусели, сделать фото у праздничных инсталляций и даже согреться у настоящей печи. Внутри ярмарочных павильонов проходят мастер-классы для детей и взрослых, а на улице — театрализованные шоу с участием сказочных героев.
Нижегородские театры предлагают самый разнообразный репертуар в новогодние каникулы как для взрослых, так и для детей.
Театр оперы и балета имени А.С. Пушкина:
Нижегородский театр драмы имени Горького:
Театр "Комедiя":
Театр юного зрителя:
Нижегородский художественный музей до 29 марта представляет масштабную выставку "Русский символизм: от Врубеля до Ларионова" (12+).
В усадьбе Рукавишниковых до 19 января можно увидеть экспозицию "Волшебный мир зимних праздников" (6+), а в Манеже — "Виктор Васнецов. Радость праведных" (6+).
В Арсенале открыты сразу несколько выставок: "Пантикапей. Из прошлого в будущее" (0+), "Вечное барокко. Из XVII в XXI век" (0+), а также "Библейские сюжеты. Марк Шагал и западноевропейское искусство" (0+).
Любителям современного искусства стоит заглянуть в арт-пространство ЦЕХ*, где до 1 февраля работает выставка медиа-коллектива TUNDRA (6+).
В Пакгаузах 2, 5 и 6 января пройдёт музыкальное шоу "Бременские музыканты" (6+).
В рамках зимнего фестиваля Pianissimo (12+) на той же площадке на Стрелке выступят молодые музыканты:
5 января на сцене МТС Live Холл свой стендап-концерт представит комик Андрей Бебуришвили (18+).
Разнообразить культурное просвещение можно спортивными матчами.
Хоккейный клуб "Торпедо" на домашнем льду сыграет (6+) со "Спартаком" и "Барысом" 4 января и 6 января соответственно.
Фарм-клуб "Торпедо-Горький" 5 января примет (6+)"Химик", а 7 января — "Звезду". Молодежь "Чайки" 10 и 11 января сразится (6+) с "Стальными Лисами".
Баскетболисты "Пари НН" встретятся с "Уралмашем" 10 января (6+), а волейболисты "Горького" 8 января сыграют (6+)с "Зенит-Казань".
Как будут работать больницы, банки, почта и МФЦ в Нижнем Новгороде в праздники, можно прочитать тут.
