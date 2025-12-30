Нижегородский врач напомнила о важности режима питания для детей в праздники Общество

Фото: Александр Воложанин

Новогодние каникулы должны приносить детям радость и отдых, но при этом не вредить их здоровью. В министерстве здравоохранения Нижегородской области напомнили родителям, как правильно организовать праздничные дни школьников и малышей.

Главный врач детской городской поликлиники №39 Советского района Нижнего Новгорода Инна Кондратьева подчеркнула, что основой хорошего самочувствия остается соблюдение привычного режима дня.

По ее словам, даже в праздничные дни важно придерживаться устоявшегося распорядка. Это поможет детям легче вернуться к учебе после каникул и избежать переутомления. Особое внимание стоит уделить 31 декабря и 1 января — в эти дни эмоциональный фон особенно высок. Родителям стоит проследить, чтобы дети не ложились спать слишком поздно, а малышам можно организовать дневной отдых.

Кроме режима, большое значение имеет питание. Инна Кондратьева напомнила, что праздничный стол зачастую изобилует вкусной, но тяжелой пищей, что может привести к проблемам с пищеварением и аллергическим реакциям. Чтобы этого избежать, она рекомендовала заранее продумать меню для ребенка.

Врач советует исключить жирные, острые и соленые блюда, маринады и копчености. Вместо этого на столе должны быть легкие и полезные продукты: овощные салаты, свежие фрукты и ягоды, а также одно любимое сладкое угощение. В остальные дни каникул желательно придерживаться четырехразового питания, чтобы ребенок получал все необходимые вещества. В рационе должны быть нежирное мясо (говядина, телятина), птица (индейка, курица), молочные и кисломолочные продукты, цельнозерновые крупы, овощи и фрукты. Также полезно включать в меню рыбу и яйца 2–3 раза в неделю. Сладости не запрещаются, но в умеренных количествах.

Особое внимание врач обратила на питьевой режим. Даже если ребенок пьет соки, компоты или чай, важно, чтобы он получал достаточное количество чистой воды.

Третьим важным пунктом здоровых каникул педиатр назвала регулярные прогулки. Несмотря на холод, они способствуют укреплению иммунитета и улучшают настроение. Врач рекомендует гулять не менее двух часов в день, особенно в солнечную погоду, если температура позволяет.

Прогулки можно сделать интересными — кататься на санках, лыжах, играть на улице. Это не только развивает физическую активность, но и укрепляет семейные отношения.

Также Инна Кондратьева напомнила о важности правильной зимней одежды. Она должна быть теплой, удобной и многослойной, чтобы ребенок мог свободно двигаться и не переохладился. Обязательно использовать шапки, шарфы, перчатки и теплую обувь.

Напомним, что забота о здоровье детей и матерей входит в задачи нового национального проекта "Семья", который стартовал в России в 2025 году по поручению президента Владимира Путина. Он стал продолжением нацпроектов "Демография" и "Культура" и направлен на поддержку семей, улучшение качества медицинской помощи и создание условий для активного долголетия.

