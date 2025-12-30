Работу катков в нижегородских парках продлили в новогодние праздники

Фото:
В новогодние каникулы в Нижнем Новгороде катки будут работать дольше. С 1 по 11 января на самых популярных площадках добавят несколько вечерних сеансов для того, чтобы у всех был шанс покататься без очередей. Об этом сообщили в городской дирекции парков и скверов.
Так, в парке имени 1 Мая каток будет открыт семь раз в день. Катания начинаются в 10:00 и завершаются в 22:45:
В парке "Дубки" каток также будет доступен в течение дня:
Напомним, этой зимой в Нижнем Новгороде открылось около ста катков. Прокатиться на коньках можно ежедневно в Автозаводском парке на катке "Катушка", а также в парке "Швейцария" и у Нижегородской ярмарки.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+