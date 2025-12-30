Работу катков в нижегородских парках продлили в новогодние праздники Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

В новогодние каникулы в Нижнем Новгороде катки будут работать дольше. С 1 по 11 января на самых популярных площадках добавят несколько вечерних сеансов для того, чтобы у всех был шанс покататься без очередей. Об этом сообщили в городской дирекции парков и скверов.

Так, в парке имени 1 Мая каток будет открыт семь раз в день. Катания начинаются в 10:00 и завершаются в 22:45:

10:00–11:15

11:45–13:00

13:30–14:45

16:00–17:15

17:45–19:00

19:30–20:45

21:30–22:45

В парке "Дубки" каток также будет доступен в течение дня:

10:00–11:15

12:00–13:15

14:00–15:30

17:00–18:15

19:00–20:30

21:15–22:30

Напомним, этой зимой в Нижнем Новгороде открылось около ста катков. Прокатиться на коньках можно ежедневно в Автозаводском парке на катке "Катушка", а также в парке "Швейцария" и у Нижегородской ярмарки.