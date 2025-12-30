Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
30 декабря 2025 09:11 Культура и отдых
Работу катков в нижегородских парках продлили в новогодние праздники

Фото: Александр Воложанин

В новогодние каникулы в Нижнем Новгороде катки будут работать дольше. С 1 по 11 января на самых популярных площадках добавят несколько вечерних сеансов для того, чтобы у всех был шанс покататься без очередей. Об этом сообщили в городской дирекции парков и скверов.

Так, в парке имени 1 Мая каток будет открыт семь раз в день. Катания начинаются в 10:00 и завершаются в 22:45:

  • 10:00–11:15
  • 11:45–13:00
  • 13:30–14:45
  • 16:00–17:15
  • 17:45–19:00
  • 19:30–20:45
  • 21:30–22:45

В парке "Дубки" каток также будет доступен в течение дня:

  • 10:00–11:15
  • 12:00–13:15
  • 14:00–15:30
  • 17:00–18:15
  • 19:00–20:30
  • 21:15–22:30

Напомним, этой зимой в Нижнем Новгороде открылось около ста катков. Прокатиться на коньках можно ежедневно в Автозаводском парке на катке "Катушка", а также в парке "Швейцария" и у Нижегородской ярмарки.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных