Волейболисты "Горького" всухую уступили "Белогорью" на выезде

05 января 2026 18:15 Спорт
Волейболисты Горького всухую уступили Белогорью на выезде

Фото: ВК "Горький"

Волейбольный клуб "Горький" начал 2026 год с непростого выездного матча против "Белогорья". Встреча 4 января завершилась поражением нижегородцев со счетом 0:3.

Борьба на площадке была напряженной. Все три партии завершились с минимальным перевесом соперника — 20:25, 25:26, 24:26.

Нижегородцы были близки к тому, чтобы зацепиться хотя бы за один сет, но немного не хватило точности в ключевые моменты.

Лучшим игроком в составе "Горького" стал диагональный Павел Железняков. Он набрал 21 очко, реализовав 56% атак и добавив к этому один блок.

Несмотря на поражение, горьковчане остались в десятке турнирной таблицы.

8 января нижегородцы примут (6+) на своей площадке действующего чемпиона страны и обладателя Суперкубка России — казанский "Зенит".

Ранее сообщалось, что фарм-клуб "Торпедо-Горький" одержал первую победу в 2026 году.

