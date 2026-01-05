"Торпедо-Горький" начал 2026 год с победы над "Химиком" Спорт

Фото: ХК "Торпедо-Горький"

Хоккеисты "Торпедо-Горький" повторили финал Кубка Чемпиона России прошлого сезона. Нижегородцы начали 2026 год с уверенной победы, обыграв подмосковный "Химик" со счетом 4:2.

Хозяева льда активно начали встречу и первыми открыли счет — отличился Роман Опалев. Однако гости быстро ответили двумя шайбами, и к середине второго периода уже вели 2:1.

Во второй половине игры нижегородцы перехватили инициативу. Никита Рожков восстановил равновесие, а вскоре Арсений Варлаков реализовал большинство и вывел автозаводцев вперед.

В концовке встречи, когда "Химик" снял вратаря в попытке спасти матч, Сергей Одиноков поразил пустые ворота, установив окончательный счет — 4:2 в пользу "Торпедо-Горький".

Следующий матч (6+) подопечные Дмитрия Космачева проведут 7 января против "Звезды".

А вот основной команде удача накануне не улыбнулась. 4 января "Торпедо" уступило "Спартаку" в зрелищном матче со счетом 6:7.