"Торпедо-Горький" начал 2026 год с победы над "Химиком"

Хоккеисты "Торпедо-Горький" повторили финал Кубка Чемпиона России прошлого сезона. Нижегородцы начали 2026 год с уверенной победы, обыграв подмосковный "Химик" со счетом 4:2.
Хозяева льда активно начали встречу и первыми открыли счет — отличился Роман Опалев. Однако гости быстро ответили двумя шайбами, и к середине второго периода уже вели 2:1.
Во второй половине игры нижегородцы перехватили инициативу. Никита Рожков восстановил равновесие, а вскоре Арсений Варлаков реализовал большинство и вывел автозаводцев вперед.
В концовке встречи, когда "Химик" снял вратаря в попытке спасти матч, Сергей Одиноков поразил пустые ворота, установив окончательный счет — 4:2 в пользу "Торпедо-Горький".
Следующий матч (6+) подопечные Дмитрия Космачева проведут 7 января против "Звезды".
А вот основной команде удача накануне не улыбнулась. 4 января "Торпедо" уступило "Спартаку" в зрелищном матче со счетом 6:7.
