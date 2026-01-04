"Торпедо" проиграло "Спартаку" в первом домашнем матче 2026 года

Фото:
Нижегородское "Торпедо" проиграло московскому "Спартаку" в первом домашнем матче 2026 года. Встреча в КРК "Нагорный" 4 января завершилась со счетом 6:7.
Первую шайбу матча отправил торпедовец Василий Атанасов. По итогу у него в этом поединке был дубль. Также у нижегородской команды отличились Антон Сизов, Егор Виноградов, Даниил Журавлёв и Максим Летунов.
У гостей дубль оформил Даниил Орлов. Еще шайбу в ворота хозяев отправили Дмитрий Соловьёв, Никита Коростелёв, Люк Локхарт, Нэйтан Тодд и Андрей Миронов.
По итогу встречи "Торпедо" осталось с 50 очками и сейчас занимает 5-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции. А "Спартак" на 8-м месте с 47 очками.
6 января нижегородцы примут на своем льду (0+) казахстанский "Барыс".
Напомним, что перед Новым годом у НИА "Нижний Новгород" вышло большое интервью с нападающим ХК "Торпедо" Сергеем Гончаруком. Прочитать можно здесь.
