"Торпедо" проиграло "Спартаку" в первом домашнем матче 2026 года

Фото: онлайн-трансляция "Кинопоиск"

Нижегородское "Торпедо" проиграло московскому "Спартаку" в первом домашнем матче 2026 года. Встреча в КРК "Нагорный" 4 января завершилась со счетом 6:7.

Первую шайбу матча отправил торпедовец Василий Атанасов. По итогу у него в этом поединке был дубль. Также у нижегородской команды отличились Антон Сизов, Егор Виноградов, Даниил Журавлёв и Максим Летунов.

У гостей дубль оформил Даниил Орлов. Еще шайбу в ворота хозяев отправили Дмитрий Соловьёв, Никита Коростелёв, Люк Локхарт, Нэйтан Тодд и Андрей Миронов.

По итогу встречи "Торпедо" осталось с 50 очками и сейчас занимает 5-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции. А "Спартак" на 8-м месте с 47 очками.

6 января нижегородцы примут на своем льду (0+) казахстанский "Барыс".

