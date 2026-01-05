Куда сходить в новогодние каникулы-2026 в Нижнем Новгороде
Спорт

Баскетболисты "Пари НН" одержали первую победу в 2026 году

05 января 2026 09:45 Спорт
Баскетболисты Пари НН одержали первую победу в 2026 году

Фото: БК "Пари НН"

Баскетбольный клуб "Пари НН" начал 2026 год с выездной победы над "Енисеем". Встреча, прошедшая 4 января в Красноярске, завершилась со счётом 76:72 в пользу гостей.

Нижегородцы сразу навязали сопернику свой темп и выиграли первую четверть — 21:18. Во втором отрезке игра выровнялась, но точные броски игроков "Пари НН" позволили удержать минимальное преимущество — 37:36 к большому перерыву.

После перерыва хозяева вышли вперёд, но гости быстро восстановили равновесие. Третья четверть осталась за "Енисеем" — 52:47.

В заключительной десятиминутке "Пари НН" перехватил инициативу. Несколько результативных трёхочковых подряд позволили выйти вперёд. В концовке команды обменялись точными бросками, но последнее слово осталось за гостями.

Итог — 76:72 в пользу "Пари НН". Команда прервала серию из трёх поражений и взяла реванш за предыдущую встречу.

Следующий матч (6+) команда проведёт 10 января дома против "Уралмаша".

Напомним, в этот же день хоккеисты "Торпедо" принимали "Спартак". Автозаводцам удалось прервать безголевую серию, но, увы, обыграть москвичей они не смогли.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Баскетбол БК "Пари НН" Спорт
