Аналитики рассказали, у кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году

Аналитики рассказали, у кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году

В 2026 году в Нижегородской области, как по всей России, не ожидается повсеместного повышения заработных плат. Как пишет РИА Новости со ссылкой на hh.ru, рост доходов затронет лишь отдельные категории высококвалифицированных специалистов, занятых в дефицитных отраслях.

Наибольший прирост заработка может быть у опытных разработчиков программного обеспечения. По итогам 2025 года их средняя зарплата составляла около 284 тысяч рублей. Также увеличения доходов ждут финансовые аналитики, получавшие порядка 117 тысяч рублей, дата-сайентисты и инженеры по машинному обучению с уровнем зарплат около 247 тысяч рублей.

Кроме того, прибавку могут получить специалисты по кибербезопасности (90 тысяч рублей), product-менеджеры (130 тысяч рублей) и системные инженеры (92 тысячи рублей).

Повышение зарплат прогнозируется не только в сфере высоких технологий. Аналитики отмечают, что среди рабочих профессий наибольший рост доходов возможен у сварщиков (178 тысяч рублей), токарей высокой квалификации (185 тысяч), водителей-дальнобойщиков (182 тысячи), крановщиков и машинистов спецтехники (142 тысячи рублей).

Также в список попали инженеры-строители и проектировщики, чья средняя зарплата по итогам прошлого года составляла около 107 тысяч рублей.

Ранее стало известно, как новогодние каникулы повлияют на зарплаты нижегородцев.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

