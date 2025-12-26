Юрист Кофанов объяснил, почему 13-я зарплата не гарантирована законом

Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
26 декабря 2025 14:55 Общество
13-я зарплата — это не обязательная выплата, а скорее годовая премия, условия которой работодатель определяет самостоятельно. Об этом 360.ru сообщил юрист по трудовому праву и генеральный директор NS Consulting Дмитрий Кофанов.

По словам Кофанова, 13-я зарплата не предусмотрена российским трудовым законодательством. Это не гарантированная часть заработной платы, а поощрение, которое компания может выплачивать своим сотрудникам. Размер и условия выплаты 13-й зарплаты зависят от решения руководства. Работодатель может установить фиксированную сумму для всех сотрудников или сделать премию зависимой от результатов их работы.

Юрист подчеркнул, что порядок выплаты 13-й зарплаты должен быть прописан во внутренних документах компании, таких как положение о премировании, правила трудового распорядка, коллективный или трудовой договор. Эти документы должны быть доступны для ознакомления всем сотрудникам.

Как уточнили в Роструде, что если соответствующего упоминания в документах нет, то требовать 13-ю зарплату работник не имеет права.

Ранее стало известно, насколько выросла зарплата у нижегородцев за год.

