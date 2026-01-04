Как новогодние каникулы повлияют на январскую зарплату нижегородцев Экономика

В России январь традиционно является самым коротким рабочим месяцем в году из-за большого количества праздничных и выходных дней. В этот раз россияне отдыхают 12 дней — с 31 декабря по 11 января включительно. Как это отразится на начислении зарплаты, рассказал руководитель юридической практики SuperJob Александр Южалин.

Эксперт пояснил, что для работников, получающих фиксированный оклад, длинные выходные не станут поводом для уменьшения дохода. В соответствии со статьей 112 Трудового кодекса РФ, количество праздничных нерабочих дней в месяце не влияет на размер установленного оклада. Это значит, что те, кто трудится на окладной системе, не потеряют в деньгах из-за новогодних каникул.

В то же время для сотрудников, чья зарплата зависит от количества отработанных часов или объема выполненной работы (например, при сдельной оплате или почасовой ставке), ситуация может быть иной. Размер выплат в январе у них будет зависеть от фактически отработанного времени или объема выполненных задач.

Если в период с 1 по 8 января такие сотрудники не будут работать, работодатель обязан выплатить им дополнительное вознаграждение. Его размер устанавливается внутренними документами компании. В случае выхода на работу в нерабочие праздничные дни оплата должна производиться по двойному тарифу.

Кроме того, Александр Южалин напомнил, что у работников может возникнуть ощущение, что аванс за первую половину января оказался непривычно маленьким. Это связано с тем, что согласно законодательству, заработная плата выплачивается дважды в месяц — в виде аванса и окончательного расчета по итогам месяца. Поскольку в первой половине января будет мало рабочих дней, сумма аванса окажется меньше обычной.

Однако итоговая выплата за вторую часть месяца будет выше, чем обычно. Таким образом, суммарно за январь работник с окладом получит тот же объем выплат, что и в другие месяцы.

