Сварщик стал одной из самых востребованных и высокооплачиваемых профессий

29 декабря 2025 16:50 Общество
В 2025 году сварщики стали одной из самых востребованных и высокооплачиваемых профессий в стране. Средняя зарплата в этой сфере колеблется от 165 до 270 тысяч рублей.

Исследование "Авито Работа" показало, что число вакансий для сварщиков увеличилось на 44% по сравнению с предыдущим годом, в то время как активность соискателей возросла лишь на 26%. Средняя предлагаемая зарплата достигла 190 тысяч рублей, что на 63% больше, чем осенью 2024 года. Для привлечения специалистов компании предлагают различные бонусы, такие как бесплатное питание, обучение, подарки для детей и корпоративные скидки.

Сварщики по уровню доходов превзошли токарей и сверловщиков. Эксперт Гарри Мурадян, вице-президент Клуба молодых предпринимателей Росмолодёжи и основатель Школы развития карьеры, в беседе с 360.ru объяснил это ускорением промышленного роста в России, что требует увеличения числа работников, включая сварщиков. Сварщики востребованы на заводах металлоконструкций, судостроительных верфях, в военно-промышленном комплексе и на производстве оружия.

Однако многие сварщики покинули рынок труда по разным причинам, включая добровольную службу, выход на пенсию и другие факторы. При этом объём задач, которые они выполняют, значительно превышает количество доступных специалистов. В результате компании привлекают сварщиков даже из-за границы.

Мурадян также выделил другие профессии, которые будут востребованы в ближайшее время:

  • слесарь,
  • монтажник,
  • арматурщик,
  • бетонщик,
  • формовщик,
  • швея с высоким разрядом.

Он также отметил, что в стране есть спрос на домашний персонал, включая горничных, и операторов тяжёлой техники, таких как экскаваторщики и операторы сельскохозяйственной техники.

Напомним, в Нижегородской области утвердили перечень наиболее востребованных профессий и специальностей, на которые будет ориентироваться система господдержки профессионального обучения в 2026 году. Среди них — сварщики, электромонтёры, слесари, водители, а также операторы станков с числовым программным управлением.

