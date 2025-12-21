Стало известно, насколько выросла зарплата у нижегородцев за год Экономика

Среднемесячная начисленная зарплата в Нижегородской области за последний год увеличилась на 13 тысяч рублей. Такие данные приводит РИА Новости, ссылаясь на официальную статистику.

По темпам роста доходов регион занял 10-е место среди всех субъектов Российской Федерации.

Лидерами по увеличению средних зарплат стали Дальний Восток и северные регионы страны. На Камчатке за год средний доход вырос на 38 тысяч рублей, в Магаданской области — на 26 тысяч, а в Ненецком автономном округе — на 25 тысяч рублей.

Также значительный рост зафиксирован в Москве и Забайкальском крае — плюс 20 тысяч рублей. На Сахалине зарплаты увеличились на 19 тысяч, в Московской области — на 17 тысяч, в Татарстане и Якутии — на 15 тысяч, а в Еврейской автономной области — на 14 тысяч рублей.

Нижегородская область, Ленинградская область и Санкт-Петербург с прибавкой в 13 тысяч рублей замыкают десятку регионов с наибольшим ростом номинальных заработков.

В целом по стране среднемесячная начисленная зарплата за год выросла на 12 тысяч рублей. Речь идет о начисленной зарплате до вычета налогов. В расчет включаются премии и доходы всех работников организаций региона, включая тех, кто получает высокие оклады.

Ранее сообщалось, что нижегородские врачи получат двойную оплаты за работу во время новогодних каникул. Кроме того, были опубликованы данные о средней зарплате в Нижегородской области.