Нижегородцам рассказали, куда обращаться по вопросам уборки снега и других ЧП

В Нижнем Новгороде в связи с непогодой действует режим повышенной готовности. Главам районных администраций, дептрансу, а также муниципальным учреждениям, отвечающим за улично-дорожную сеть, поручено проводить круглосуточную уборку и вывоз снега, ежедневно предоставляя отчёт о проделанной работе в городскую Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС). Контроль за очисткой внутридворовых территорий, проездов, а также удалением наледи и сосулек возложен на АТИ.
За последние два с половиной дня выпало более месячной нормы осадков — около 40 см снега. Городские службы, включая ДУКи, ТСЖ и подрядные организации, работают круглосуточно, чтобы устранить последствия аномального снегопада.
Однако горожане публикуют в соцсетях фотографии заваленных снегом дворов. НИА "Нижний Новгород" выяснило, куда нижегородцы могут сообщать о плохой уборке снега.
Как нам сообщили в администрации Нижнего Новгорода, заявки можно оставлять на платформе "Лобачевский", а также в социальных сетях администраций районов Нижнего Новгорода.
Кроме того, жители могут обратиться по всем неотложным вопросам – отоплению, электроснабжению, уборке территории и другим проблемам – по следующим телефонам:
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+