Нижегородцам рассказали, куда обращаться по вопросам уборки снега и других ЧП

В Нижнем Новгороде в связи с непогодой действует режим повышенной готовности. Главам районных администраций, дептрансу, а также муниципальным учреждениям, отвечающим за улично-дорожную сеть, поручено проводить круглосуточную уборку и вывоз снега, ежедневно предоставляя отчёт о проделанной работе в городскую Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС). Контроль за очисткой внутридворовых территорий, проездов, а также удалением наледи и сосулек возложен на АТИ.

За последние два с половиной дня выпало более месячной нормы осадков — около 40 см снега. Городские службы, включая ДУКи, ТСЖ и подрядные организации, работают круглосуточно, чтобы устранить последствия аномального снегопада.

Однако горожане публикуют в соцсетях фотографии заваленных снегом дворов. НИА "Нижний Новгород" выяснило, куда нижегородцы могут сообщать о плохой уборке снега.

Как нам сообщили в администрации Нижнего Новгорода, заявки можно оставлять на платформе "Лобачевский", а также в социальных сетях администраций районов Нижнего Новгорода.

Кроме того, жители могут обратиться по всем неотложным вопросам – отоплению, электроснабжению, уборке территории и другим проблемам – по следующим телефонам:

  • Кстовского района - в ЕДДС: 8 (831) 452-48-40
  • Автозаводского района - к дежурному администрации по телефону: 435-87-99;
  • Московского района – к дежурному администрации по телефону: 435-53-99;
  • Канавинского района - в круглосуточную службу оперативных данных, которая принимает обращения жителей по телефону: 246-14-29;
  • Нижегородского района - в МБУ "Центр": 269-16-26 и АО "ДК Нижегородского района": 268-10-00;
  • Приокского района и Новинского сельсовета - в администрацию Приокского района: 435-59-59, 435-59-71;
  • Ленинского района - в администрацию: 258-07-50;
  • Сормовского района – к дежурному районной администрации: 435-58-88;
  • Советского района – к дежурному районной администрации: 417-25-01.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных