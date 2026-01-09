Автобусные маршруты Нижнего Новгорода изменятся с 1 января
Почти 40 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Нижнего Новгорода за сутки

09 января 2026
Фото: администрация Нижнего Новгорода

В минувшие сутки с улиц Нижнего Новгорода вывезли 38 тысяч кубометров снега. Городские службы, включая ДУКи, ТСЖ и подрядные организации, работают круглосуточно, чтобы устранить последствия аномального снегопада, вызванного снежным циклоном "Фрэнсис". Об этом сообщил первый замглавы администрации Нижнего Новгорода Антон Максимов после утреннего объезда города.

Максимов рассказал, что за последние два с половиной дня выпало более месячной нормы осадков — около 40 см снега. В ближайшие два дня интенсивность снегопада немного снизится, но осадки будут продолжаться. Более 1 300 единиц спецтехники, свыше 3 500 дворников и дорожных рабочих работают в усиленном режиме. Пока есть возможность, все мощности направлены на вывоз снега.

Заместитель директора по благоустройству домоуправляющей компании Нижегородского района Сергей Запруднов рассказал, что работа во дворах ведётся круглосуточно. У компании 10 собственных тракторов, которые работают с раннего утра до позднего вечера. Дополнительно нанимается техника, и сейчас задействовано 8 звеньев и 200 дворников. Они не только убирают снег, но и сразу вывозят его с придомовых территорий. Работники ДУКа благодарны жителям, которые помогают им справляться с последствиями снегопада.

Дворники отмечают, что работа тяжёлая, им приходится работать почти без отдыха, но они делают всё возможное. Некоторые жители игнорируют просьбы переставить машины, что усложняет работу ответственных сотрудников.

По итогам объезда Антон Максимов подчеркнул, что ведётся мониторинг обращений жителей, техника и рабочие оперативно направляются по заявкам. Большая часть техники сейчас занята расчисткой дворов и вывозом снега. Ночью спецтехника выйдет на обработку дорог.

Антон Максимов также обратился к автомобилистам с просьбой не парковать машины вдоль проезжей части, поскольку из-за них работа идёт медленнее. Для ускорения процесса будут использовать эвакуаторы.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что высота сугробов в Центральной России достигла полуметра. В Нижнем Новгороде высота снежного покрова составляет 57 см, и она будет продолжать расти.

Глава города Юрий Шалабаев провёл оперативный штаб из-за надвигающихся аномальных снегопадов. Основная задача — ликвидировать последствия как можно быстрее.

