Новый порядок ведения беременности вступил в силу в Нижегородской области

12 января 2026 10:14 Общество
Новый порядок ведения беременности вступил в силу в Нижегородской области

С начала 2026 года в России начал действовать обновлённый порядок оказания медицинской помощи в сфере акушерства и гинекологии. Об этом сообщил главный редактор МИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов.

Документ, утверждённый Министерством здравоохранения Российской Федерации, устанавливает новые требования к наблюдению за беременными нижегородками.

Согласно нововведениям, постановка на учёт по беременности должна происходить в течение двух недель после первого обращения к врачу на раннем сроке — между 4-й и 7-й неделями. Если женщина обращается на поздних сроках, медицинская организация обязана принять её на учёт в течение 7 дней.

Также вводится обязательное посещение медицинского психолога — не менее двух раз за весь период беременности. Это направлено на оказание дополнительной эмоциональной и психологической поддержки будущим матерям.

Женские консультации теперь будут выполнять функции диспансеризации женщин репродуктивного возраста. В рамках этих мероприятий будет оцениваться общее и репродуктивное здоровье. Кроме того, в консультациях начнут работать школы пациентов, где женщины и семьи смогут получить информацию и помощь при планировании беременности.

В случае, если женщина рассматривает возможность прерывания беременности, ей предложат пройти ультразвуковое исследование с демонстрацией изображения эмбриона и прослушиванием сердцебиения. Доабортное консультирование будет проводиться квалифицированным психологом или специально обученным медицинским работником.

Одним из ключевых нововведений стало внедрение неинвазивного пренатального тестирования. Этот метод позволяет определить наличие хромосомных аномалий у плода по внеклеточной ДНК, выделяемой из крови матери. Тестирование безопасно и может быть проведено на ранних сроках беременности.

Отмечается, что новые меры направлены на повышение качества медицинской помощи беременным женщинам и усиление профилактической работы в сфере охраны репродуктивного здоровья.

Ранее сообщалось, что нижегородские власти будут исполнять желания нижегородок, которые решат сохранить беременность.

Напомним также, что каждая четвертая жительница Нижегородской области отказывается от аборта в пользу материнства.

Беременность демография Здравоохранение
