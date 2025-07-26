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Общество

Нижегородским врачам рекомендовано не заводить первыми разговор об абортах

31 июля 2025 12:25  [2] Общество
Нижегородским врачам рекомендовано не заводить первыми разговор об абортах

Фото: Александр Воложанин

Нижегородские медучреждения получили новые рекомендации от Минздрава РФ, касающиеся консультирования женщин, которые оказались перед репродуктивным выбором. 

Согласно методическим рекомендациям, при первом обращении пациентки к акушеру-гинекологу следует предложить ей пройти мотивационное анкетирование. Затем с женщиной работает психолог — он проводит доабортное консультирование и помогает выявить причины, повлиявшие на ее решение.

Врачи теперь не смогут первыми поднимать тему аборта, а также делать критические замечания по поводу беременности, самой женщины и членов ее семьи. Вместо уговоров или убеждений специалисты должны помочь женщине взглянуть на ситуацию шире и найти альтернативные решения, включая возможные формы поддержки.

Особое внимание в рекомендациях уделено индивидуальному подходу. Консультирование должно учитывать личные особенности женщины и строиться на уважении к ее выбору.

Если причиной решения об аборте становятся социальные или экономические трудности, женщине предложат повторное анкетирование и расскажут о доступных мерах поддержки семей, включая помощь многодетным. Напомним, в Нижегородской области реализуется программа "ОСНОВА – нижегородский проект жизни", которая включает и финансовые меры поддержки семей.

Методические рекомендации также описывают критерии эффективности таких бесед, порядок оказания медицинской, психологической, социальной и правовой помощи, а также особенности ее мониторинга.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области появился штаб по демографической и семейной политике.

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Теги:
Беременность Медицина и здоровье Минздрав
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